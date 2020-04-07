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舊虎尾溪治理經費高達兩億 雲林縣府仍將設法解決

聯合報 / 記者蔡維斌／雲林縣即時報導
針對舊虎尾溪危害多年的治水問題，因整治經費超過兩億元，雲林縣長張麗善會同各單位踏勘並將全力爭取經費治理。記者蔡維斌／攝影
針對舊虎尾溪危害多年的治水問題，因整治經費超過兩億元，雲林縣長張麗善會同各單位踏勘並將全力爭取經費治理。記者蔡維斌／攝影

為解決雲林縣虎尾和土庫兩鎮交界的舊虎尾溪大排逢雨必淹困境，縣長張麗善今天率水利處現勘，對於渠寬及護岸高度不足以及嚴重淤積問題，計畫爭取包括用地徵收的整治經費達2.2億元且依輕重緩急進行整治。

張麗善說，舊虎尾溪是屬於區域大排，流經虎尾鎮三合里及土庫鎮石廟里交界，因年久失修沿線被列為易淹水區，逢雨必淹，沿線有三合大排及多條中排匯集，加上渠道寬度及護岸高度均不足，颱風季節經常發生溢堤，鄰近道路村落受災連連，更造成農作損害，受害範圍廣大，兩地居民再三陳情，整治刻不容緩。

虎尾鎮長丁學忠、鎮代主席林嘉弘及議員陳俊龍、黃美瑤、王鈺齊等人今天和多位里長，今天和張縣長會勘，希望加強爭取經費解決水患沈疴。

水利處長許宏博表示，縣府已提出「舊虎尾溪系統排水治理計畫」，對排水斷面不足，須拓寬至6到8公尺，護岸加高為4公尺，沿線6座橋梁將一併改善，初估所需工程經費約1.6億，用地徵收費用約6000萬元，合計約2.2億元，因經費龐大將提報中央爭取改善。

針對舊虎尾溪危害多年的治水問題，因整治經費超過兩億元，雲林縣長張麗善會同各單位踏勘並將全力爭取經費治理。記者蔡維斌／攝影
針對舊虎尾溪危害多年的治水問題，因整治經費超過兩億元，雲林縣長張麗善會同各單位踏勘並將全力爭取經費治理。記者蔡維斌／攝影
針對舊虎尾溪危害多年的治水問題，因整治經費超過兩億元，雲林縣長張麗善會同各單位踏勘並將全力爭取經費治理。記者蔡維斌／攝影
針對舊虎尾溪危害多年的治水問題，因整治經費超過兩億元，雲林縣長張麗善會同各單位踏勘並將全力爭取經費治理。記者蔡維斌／攝影
針對舊虎尾溪危害多年的治水問題，因整治經費超過兩億元，雲林縣長張麗善會同各單位踏勘並將全力爭取經費治理。記者蔡維斌／攝影
針對舊虎尾溪危害多年的治水問題，因整治經費超過兩億元，雲林縣長張麗善會同各單位踏勘並將全力爭取經費治理。記者蔡維斌／攝影
針對舊虎尾溪危害多年的治水問題，因整治經費超過兩億元，雲林縣長張麗善會同各單位踏勘並將全力爭取經費治理。記者蔡維斌／攝影
針對舊虎尾溪危害多年的治水問題，因整治經費超過兩億元，雲林縣長張麗善會同各單位踏勘並將全力爭取經費治理。記者蔡維斌／攝影

護岸 張麗善 颱風

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