舊虎尾溪治理經費高達兩億 雲林縣府仍將設法解決

為解決雲林縣虎尾和土庫兩鎮交界的舊虎尾溪大排逢雨必淹困境，縣長張麗善今天率水利處現勘，對於渠寬及護岸高度不足以及嚴重淤積問題，計畫爭取包括用地徵收的整治經費達2.2億元且依輕重緩急進行整治。

張麗善說，舊虎尾溪是屬於區域大排，流經虎尾鎮三合里及土庫鎮石廟里交界，因年久失修沿線被列為易淹水區，逢雨必淹，沿線有三合大排及多條中排匯集，加上渠道寬度及護岸高度均不足，颱風季節經常發生溢堤，鄰近道路村落受災連連，更造成農作損害，受害範圍廣大，兩地居民再三陳情，整治刻不容緩。

虎尾鎮長丁學忠、鎮代主席林嘉弘及議員陳俊龍、黃美瑤、王鈺齊等人今天和多位里長，今天和張縣長會勘，希望加強爭取經費解決水患沈疴。