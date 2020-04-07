守護第一線消防人員 九華山地藏庵贈負壓隔離艙

嘉義市財團法人九華山地藏庵今天上午捐贈嘉義縣消防局3組負壓隔離艙，現場也以情境式展開演練，由消防人員示範使用流程，嘉義縣消防局表示，將配合成立新冠肺炎疫情專責救護隊，執行相關病患護送，除提供病患臨時隔離，也可避免第一線消防同仁執行勤務時遭受感染。

嘉義縣消防局表示，預計將於六腳、大美、三和3個分隊成立疫情專責救護隊，搭配九華山地藏庵贈送的負壓隔離艙出勤，每趟的救護任務結束後，人車均會清潔消毒，避免交叉感染。

九華山地藏庵贈送的負壓隔離艙由白色PVC和透明乙烯基組合而成，啟動鼓風機組後，可形成負壓的環境，配合瀘毒罐即可淨化污染的空氣，骨架所支撐起的拱道空間，不但可提供病患躺的空間，也提供救護人員緊急狀況時所需的操作空間，短時間就可組合完成，每組造價28萬元，總價值84萬元整。

嘉義縣長翁章梁表示，居家檢疫及隔離期間的民眾若有相關呼吸道症狀，第一時間就會通知消防局載送，過程中都採高規格的防範，感謝地藏庵的善舉，協助消防局第一線防疫工作，有效降低接觸，並在病患送醫時，降低長時間暴露在外的風險。