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守護第一線消防人員 九華山地藏庵贈負壓隔離艙

聯合報 / 記者陳玫伶／嘉義縣即時報導
嘉義市九華山地藏庵日前贈送嘉義縣消防局3組負壓隔離艙，由嘉義縣長翁章梁（左四）代表，頒發感謝狀給地藏庵董事長黃俊森（右四）。右三為嘉義縣消防局長呂清海。圖／嘉義縣政府提供
嘉義市九華山地藏庵日前贈送嘉義縣消防局3組負壓隔離艙，由嘉義縣長翁章梁（左四）代表，頒發感謝狀給地藏庵董事長黃俊森（右四）。右三為嘉義縣消防局長呂清海。圖／嘉義縣政府提供

嘉義市財團法人九華山地藏庵今天上午捐贈嘉義縣消防局3組負壓隔離艙，現場也以情境式展開演練，由消防人員示範使用流程，嘉義縣消防局表示，將配合成立新冠肺炎疫情專責救護隊，執行相關病患護送，除提供病患臨時隔離，也可避免第一線消防同仁執行勤務時遭受感染。

嘉義縣消防局表示，預計將於六腳、大美、三和3個分隊成立疫情專責救護隊，搭配九華山地藏庵贈送的負壓隔離艙出勤，每趟的救護任務結束後，人車均會清潔消毒，避免交叉感染。

九華山地藏庵贈送的負壓隔離艙由白色PVC和透明乙烯基組合而成，啟動鼓風機組後，可形成負壓的環境，配合瀘毒罐即可淨化污染的空氣，骨架所支撐起的拱道空間，不但可提供病患躺的空間，也提供救護人員緊急狀況時所需的操作空間，短時間就可組合完成，每組造價28萬元，總價值84萬元整。

嘉義縣長翁章梁表示，居家檢疫及隔離期間的民眾若有相關呼吸道症狀，第一時間就會通知消防局載送，過程中都採高規格的防範，感謝地藏庵的善舉，協助消防局第一線防疫工作，有效降低接觸，並在病患送醫時，降低長時間暴露在外的風險。

九華山地藏庵董事長黃俊森表示，期望由地藏庵的拋磚引玉，讓第一線的救護人員得到最佳的保護，並期盼社會各界能挺身幫助，雖然負壓隔離艙目前缺貨，但後續的2組會儘快陸續送達。

嘉義市九華山地藏庵日前贈送嘉義縣消防局3組負壓隔離艙，消防人員現場示範操作。圖／嘉義縣政府提供
嘉義市九華山地藏庵日前贈送嘉義縣消防局3組負壓隔離艙，消防人員現場示範操作。圖／嘉義縣政府提供
嘉義市九華山地藏庵日前贈送嘉義縣消防局3組負壓隔離艙，消防人員現場示範操作。圖／嘉義縣政府提供
嘉義市九華山地藏庵日前贈送嘉義縣消防局3組負壓隔離艙，消防人員現場示範操作。圖／嘉義縣政府提供

嘉義 疫情 新冠肺炎

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