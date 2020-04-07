台南有114個超齡加油站 環保局加強查核油氣不洩漏

超齡加油站易有汙染地下水與土壤的風險，台南市針對超過20年，以及近10年未進行設備更新的加油站，篩選29站做設施查核，透過汙染預防與自主性管理，降低油氣洩漏的發生機率。

台南市環保局說，每年為加強加油站業者落實自主汙染預防措施，並考量站齡愈久的加油站，就有汙染的潛勢風險，因此，最近特別針對已設置20年，或近10年設備未更新的加油站，篩選出29站做現場設施查核、資料審閱及現場土壤氣體採樣等汙染預防輔導工作，以提供市民安全無虞的加油場所。

市長黃偉哲表示，台南共有283個加油站，近20年內曾經發生土壤或地下水汙染共47站，其中設置超過20年以上的加油站就有18站，顯示隨著加油站的站齡愈久，油氣洩漏機率就增加，進而提升土壤或地下水汙染的風險。

環保局長謝世傑說，過去7年裡共有62個加油站曾進行儲槽或管線更新，汰換比例為22％，尚有114站的站齡超過20年以上卻未進行更新，環保局將透過逐年滾動式查核，希望能協助業者落實汙染預防及自主性管理措施，降低油氣洩漏的發生率，進而確保加油站周邊土水品質及民眾使用加油站的健康安全。