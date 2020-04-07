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防疫安心上工 台南首波釋50個防疫職缺

中央社 / 台南7日電

因應新冠肺炎影響，為了讓勞工減班休息或失業閒置人力能先有工作，台南市政府推動「防疫安心上工計畫」，首波推出50個職缺，每月所得達2萬7808元。

新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病、COVID-19）疫情持續，為盡快協助市民有工作，南市府先釋出經濟發展局市場處、觀光旅遊局、衛生局、民政局等4個局處的50個職缺，含環境清潔消毒、體溫量測、防疫宣導、防疫物資整備及相關文書等工作受理報名，一個月工作176小時、時薪新台幣158元計算，每月所得2萬7808元。

台南市長黃偉哲今天防疫會議定調，首波先釋出50個職缺，其中為照顧身心障礙者就業，有3個以上職缺為限定身障勞工朋友報名。總共將釋出200個短期工作機會，這些職缺採適才適用，讓市民能結合原有專長與市府一起協助市民渡過疫情難關，像是原本從事電話客服人員，可在疫情關懷宣導的業務上發揮長項。

這項「防疫安心上工計畫」適用對象為設籍台南市市民，8日起受理報名至10日截止(郵戳為憑)，相關職缺資訊可洽勞工局職訓就服中心06-6330820。

針對首波的50個工作職缺，職訓就服中心表示，報名表與詳細工作職缺簡章將於8日公告並受理報名，統一採紙本報名。報名者需填具報名表、自傳，以及檢附相關證明文件影本，以限時掛號郵寄至職訓就服中心（台南市新營區民治路36號世紀大樓10樓）。

信封上要註明應徵「防疫安心上工計畫」，以及報名「組別序號」。職訓中心提醒，報名僅能「報名一組別，千萬不要重複報名二組以上」，後續審查甄試後將於16日在職訓中心網站公布錄取名單。

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