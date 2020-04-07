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防疫酒精需求大 台南2民營酒廠投入生產

中央社 / 台南7日電

武漢肺炎疫情延燒，消毒用酒精成為搶手防疫物資。台南市政府協調轄內民營酒廠投入生產，今天宣布兩家業者將撥出部分產線，預計每日共可生產10萬瓶350毫升的防疫酒精。

台南市政府經濟發展局上午在民治市政中心舉辦「酒精國家隊在台南」記者會，由市長黃偉哲宣布，位於台南市的全久榮企業、坤展酒莊兩家民營酒廠，將撥出部分產線生產防疫酒精。

黃偉哲表示，台南市目前有台灣菸酒公司隆田酒廠及天乾製藥兩家工廠生產防疫用酒精，每日分別可生產12萬瓶300毫升酒精及1萬瓶500毫升酒精。全久榮企業、坤展酒莊兩家加入酒精國家隊行列，預計每日約可增加生產10萬瓶350毫升的防疫酒精。

他說，防疫視同作戰，新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情初期就責請經發局盤點轄內資源，協請民營酒廠調整產線生產防疫酒精，同時向財政部爭取防疫酒精免徵烈酒稅，日前已獲正面回應。市府團隊將持續輔導有意願的民營酒廠投入生產，民眾不用擔心酒精荒。

台南市經濟發展局長陳凱凌說，為協助民營酒廠能投入生產防疫酒精，市府於昨天由副市長王時思帶隊至經濟部參加「研議民營酒廠試辦參與防疫酒精生產會議」。會中決議初期由台南市全久榮及坤展酒莊先行做區域性試辦，中央流行疫情指揮中心同意比照台酒、台糖模式，生產防疫酒精免課烈酒稅，並逐步推行至全國。

酒精 疫情

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