歸仁生物機電公司研發抗菌液 捐贈幼兒園協助防疫
新冠病毒肺炎疫情延燒，台南市歸仁區四季洋圃生物機電公司回饋鄉里，今天贈送「銀盾氫氧超微氣泡銀離子」抗菌液給歸仁區保西國小、歸仁國小、文化國小、歸南國小、大潭國小等小學幼兒園及歸仁幼兒園等6所公立幼兒園。還邀請義守大學教授黃建富到場，教導大家如何做好防疫。
四季洋圃董事長張鈴宏表示，目前先捐贈歸仁地區6所幼兒園，依人數不同至少100罐，及至少兩百罐補充液，捐贈除了回饋鄉里，也希望防疫從小教育，許多基層學校人員學生相關知識不足，希望透過學校來教導。
歸仁區長柳世雄感謝張鈴宏率領研發團隊的善心義舉，在有限的資源下，不忘增添校園防疫資源，捐贈銀盾抗菌液給歸仁區公立幼兒園。
研發的產品賈澤民指出，以銀離子物理方式抗菌，對抗病毒細菌安全性高，噴後能持續24小時，能提升環境的安全性，避免將病菌帶回家，降低感染疾病風險。
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