聽新聞
test
0:00 / 0:00
嘉義城隍廟製作Ｑ版註生娘娘兒童口罩套 一千個免費送
新冠肺炎疫情嚴峻，嘉義城隍廟供奉的註生娘娘今年農曆3月20日聖誕千秋，廟方製作一千個兒童口罩套，上頭印有Ｑ版註生娘娘，希望孩童平安度過疫情，在本月11日早上9點開始免費發送，家中有12歲以下孩童的民眾，可攜帶孩童健保卡領取，一卡限領一個，送完為止。
廟方今天致贈印有Q版註生娘娘兒童口罩套給幼兒園學童，小朋友馬上戴上，可愛又吸睛，遊LOVE園親子館長翁紫銘帶孩子到廟裡向註生娘娘祝壽祈福，獲口罩套也開心不已。
嘉義城隍廟董事長賴永川表示，現代人生的少，每個孩子都是父母的心頭肉，註生娘娘為護兒主要神祗，一定不忍幼兒遭疫病侵襲，適逢註生娘娘聖誕千秋，決定發揚祂慈悲護兒精神，特製兒童口罩套，贈送有孩童的家庭，就不用天天換口罩，解決口罩不夠用的燃眉之急。
賴永川說，註生娘娘主司授子、安產、護兒，已有3百年歷史，香火鼎盛。幾年前推出「增產報國好孕到」註生娘娘助孕小金鏟，吸引上萬名來自全國各地信眾前來求金鏟助孕成功，紛紛帶著麻油雞、油飯及紅蛋回廟還願，甚至作大戲答謝註生娘娘。
總務組長陳清榮表示，台灣人相信子女都是由註生娘娘所恩賜，並能保佑子女順利長大成人，欣逢註生娘娘千秋聖誕來臨之際，向註生娘娘祈求庇佑每個小孩都能安然度過疫情，平安健康長大，希望這分無形的保護力，讓他們可以更心安。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言