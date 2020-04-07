嘉義城隍廟製作Ｑ版註生娘娘兒童口罩套 一千個免費送

新冠肺炎疫情嚴峻，嘉義城隍廟供奉的註生娘娘今年農曆3月20日聖誕千秋，廟方製作一千個兒童口罩套，上頭印有Ｑ版註生娘娘，希望孩童平安度過疫情，在本月11日早上9點開始免費發送，家中有12歲以下孩童的民眾，可攜帶孩童健保卡領取，一卡限領一個，送完為止。

廟方今天致贈印有Q版註生娘娘兒童口罩套給幼兒園學童，小朋友馬上戴上，可愛又吸睛，遊LOVE園親子館長翁紫銘帶孩子到廟裡向註生娘娘祝壽祈福，獲口罩套也開心不已。

嘉義城隍廟董事長賴永川表示，現代人生的少，每個孩子都是父母的心頭肉，註生娘娘為護兒主要神祗，一定不忍幼兒遭疫病侵襲，適逢註生娘娘聖誕千秋，決定發揚祂慈悲護兒精神，特製兒童口罩套，贈送有孩童的家庭，就不用天天換口罩，解決口罩不夠用的燃眉之急。

賴永川說，註生娘娘主司授子、安產、護兒，已有3百年歷史，香火鼎盛。幾年前推出「增產報國好孕到」註生娘娘助孕小金鏟，吸引上萬名來自全國各地信眾前來求金鏟助孕成功，紛紛帶著麻油雞、油飯及紅蛋回廟還願，甚至作大戲答謝註生娘娘。