影／慈濟勸素保健康 雲林縣府帶頭茹素增強免疫力

勤洗手、戴口罩的外在防護雖重要，但提高身體免疫力的內在防疫功力，更加重要，慈濟發起勸素運動，希望更多人藉由防疫，順勢調整個人飲食，提升健康。

慈濟基金會昨天提供清素淡雅的素食餐盒，和雲林縣府主管一起分享，讓大家在疫情期間，從口慾齋戒做起，推動素食。「真好吃！」 雲林縣長張麗善打開飯盒，既不會湯湯水水，精巧的鮮蔬，讓每個人吃得津津有味，稱讚連連。

醫護體系出身的張麗善說，研究顯示動物性蛋白質可能引發人體發炎反應，慢性發炎已被證實和許多慢性病相關，動物性蛋白質的飽和性脂肪，容易造成心血管疾病。反觀植物性蛋白質可攝取大量膳食纖維，改善腸道，植物中豐富的植化素能抑制發炎、預防慢性病，好處多多，希望大家多吃蔬食保健康。

慈濟斗六分院長簡瑞騰分享個人吃素的經驗和好處，並強調很多植物性食物可增強免疫力，所以想提高免疫功能，吃素是聰明的選擇，只要每天攝取足夠的蛋白質跟蔬菜水果，盡量以色彩鮮豔的蔬果為主；多吃天然食物、遠離加工食品，就能強化自體免疫力。