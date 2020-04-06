台南檢疫男疑多次離家 衛局要查

台南再傳居家檢疫者「趴趴走」個案，潘姓男子多次離家到附近散步、購物，引發鄰居恐慌，紛紛提出檢舉，但他躲避稽查，專挑下班後的時間出門，警方調出監視器，他辯稱影像中的人不是他，由於相關證據不足，民政局無法將他強制送集中檢疫，目前居家檢疫期已結束，鄰居不滿「這樣也行，太扯了」。

針對民眾指控，台南市民政局表示，接到檢舉後，里幹事與區公所課長會同警方上門稽查兩次，但兩次當事人都在家，否認趴趴走，目前已將所有資料送衛生局開罰。衛生局表示，由於民政局移來的資料只說潘男趴趴走，並沒有詳情，將約談他了解，如果真的多次趴趴走，將會重罰。

對此，市長黃偉哲震怒批，居家檢疫是為了自己也為他人，針對這種刻意與民政人員「玩捉迷藏」的個案，無異是在挑釁公權力，市府不僅將收回每天1千元的津貼，而且考慮要一罪一罰，跑多少次就罰多少，從嚴、從重處理，也會建議對這種個案應積極採檢，避免有感染發生。

民眾檢舉指出，潘姓男子住仁德，從大陸返台後居家檢疫，檢疫期到4月4日結束，但過程中多次被鄰居目擊趴趴走，警方上門他卻否認，只承認去過一次便利商店。民眾不滿說，對這種矢口否認、「罰不怕」的個案，竟然完全無法處理，只能任憑他逛街，不僅里長、鄰長管不動，警方還要民眾「自行錄影蒐證」，搞到隔離期都結束還是拿他沒辦法。

民政局表示，男子專挑公務人員下班後才趴趴走，里幹事在白天打電話給他，他都在家，且手機訊號也顯示未離家，可能出門時都未帶手機，對於這種故意違反居家隔離與檢疫規定者，無法派人24小時看守，也相當無奈。