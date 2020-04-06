連假防疫遭點名 嘉義林聰明沙鍋魚頭店休5天消毒

嘉義市文化路夜市著名的林聰明沙鍋魚頭店，因清明連假人潮眾多，成為政府防疫焦點。店家說，今天起將店休5天全面消毒，重新開店後也會鼓勵客人外帶及網路訂購。

為了防範新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19），行政院環保署在清明連假針對嘉義市文化路夜市等11處景點下令消毒。

位於嘉義市文化路夜市的林聰明沙鍋魚頭店，連假期間吸引眾多遊客用餐，嘉義市警局、建設處、衛生局甚至到場舉牌，宣導排隊民眾保持好1公尺以上的社交距離，成為防疫焦點。

林聰明沙鍋魚頭執行長林佳慧表示，配合政府防疫，門市從今天起店休5天，並請專業清潔公司全面消毒，進行內部環境整理，未來將鼓勵客人外帶及網路訂購，減少人潮聚集。

林聰明沙鍋魚頭員工下午也在店外向遊客說明，因防疫需要暫時休息，並介紹遊客到文化路商圈其他知名店家用餐。