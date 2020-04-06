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茶山調查遺址無法建設？ 文觀局：會調查評估再決定

聯合報 / 記者陳玫伶／嘉義縣即時報導
嘉義縣議會今天舉行臨時會，議員武清山（右）向嘉義縣文觀局長許有仁（左）提出質詢。記者陳玫伶／攝影
嘉義縣議會今天舉行臨時會，議員武清山（右）向嘉義縣文觀局長許有仁（左）提出質詢。記者陳玫伶／攝影

嘉義縣議會今天舉行臨時會，議員武清山質詢提出，觀光局阿里山國家風景區管理處因想在阿里山鄉茶山村建設遊客中心，發現茶山村部分地區被設為調查遺址，民眾擔心未來無法使用土地，嘉義縣文觀局回應，調查遺址並非法定遺址，會評估是否能建設，民眾可放心。

武清山表示，20年前茶山村被發現石棺等已滅絕高山族遺址，後來不知何時，且民眾沒接到通知的情況下，茶山村有20公頃皆被列為調查遺址，民眾不確定自家土地是否被畫入範圍，公所也找不到相關資訊，民眾擔心在自己的土地開墾會因此受限，期望相關單位盡快做評估調查、列管徵收。

嘉義縣文化觀光局表示，文觀局過去曾針對全縣以既有文獻資料進行遺址普查，因茶山地區曾發現部分遺址，被設為調查遺址而非法定考古遺址，調查遺址指此地區可能有部分文化資產，如建設過程中破壞遺址會要求強制停工。

文觀局表示，阿管處去年向文觀局函詢遊客中心預定地有無相關限制後，發現部分土地與茶山遺址重疊，需再請專業團隊進行內涵調查，評估遺址數量、範圍，阿管處本月1日已上網招標，經調查再將相關資訊及策略企畫書送至嘉義縣文化資產審議委員會審議。

民眾建設前如想了解是否被設為調查遺址，可透過去函詢問文觀局，文觀局再以公文書回應，釐清遺址價值。

遺址 嘉義 阿里山

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