這位救難大隊出身的議員 防疫走前端四處送資源
長得黝黑強壯外號卻稱作「小白」的雲林縣議員林岳璋，除了議員還有另一個身分，是紅十字會雲林水上救難大隊長，20多年的救災經驗，從水上到空中，無役不與，參加過國內外各種大災難的搜救行動，更是台灣首位潛水教練的議員，他格外重視防災，最近接連贈送防疫物資，今天再送防護衣給虎尾清潔隊並再三叮囑「一切安全為要！」。
曾遠赴汶川、南投九二一、台南維冠大樓參加過國內外多項重大災難搜救行動的林岳璋，聞苦現身，他的身影總在各種大大小小的災難中出現，服務處堆放的不是文宣品，而是各種救災器具，一有事故發生，他總是衝到第一線。
就因長年投身各種救難工作，特別重視防範重於救災的重要，這次疫情以來，他接連捐贈防護衣及清潔防護用品給消防局、台大雲林分院等，給第一線防疫人員，他說，災難要從細微處防護做起，和俗稱「魔鬼藏在細節裡」的道理是一樣，要特別注意防疫細節。
林岳璋說，消防員和清潔隊最容接觸的病毒，若沒有萬全防護，往往會變成防疫破口，甚至自己染疫，實不能忽視。因而他今天捐贈三十套防護衣給虎尾清潔隊，虎尾鎮長丁學忠說，目前許多防疫物資是有錢買不到，虎尾清潔隊肩負垃圾轉運，接觸面複雜，防疫裝備更需完備，感謝林議員的用心，總是想到第一線工作人員的安全。
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