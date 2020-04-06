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成大最新防疫超嚴格 去景點與居家期滿都不能進校園

聯合報 / 記者修瑞瑩／台南即時報導
成大校園防疫規定相當嚴格，希望能避免群聚感染發生。圖／本報資料照片
成大校園防疫規定相當嚴格，希望能避免群聚感染發生。圖／本報資料照片

清明連假景點現人潮，引發防疫破口的擔憂，多家大公司從昨晚起陸續要求前往11個警示景點的員工，在家辦公12天，成功大學今天也宣布，有前往11個景點的教職員工生從今天起都不能進入校園，至少7天；同時解除居家隔離與居家檢疫者，仍需再自主健康管理14天，也不得進入校園。

成功大學於今（6日）通函要求全校教職員工生（包括老師、學生等），連假期間曾到過中央流行疫情指揮中心所示警之11個景點，自4月6日起14天內，積極進行自主健康管理，並落實每日線上填報體溫與健康狀態，若有任何新冠肺炎相關症狀者，必須馬上停止進入校園並就醫。

無任何症狀者，7天內也不得進入校園及宿舍，居家辦公或遠距教學，7天後若體溫正常且無任何新冠肺炎相關症狀，則可回校上班、上課，惟仍需全時間配戴口罩。

成大表示，無症狀也不能入校園，主要是擔心很多感染者沒有症狀，而且前7天的傳染力是最強的。

成大今天也啟動健康關懷問卷調查，以了解連假期間有無返鄉、掃墓、出遊、出入境等與密集人群的接觸活動，也針對假期間所搭乘的各類交通工具，以及是否造訪「國家細胞簡訊示警」所列之11個景點等資訊，予以必要掌握。

此外，因應近日來國內已出現即使已經解除「居家隔離」、「居家檢疫」的民眾，仍成為新的確診案例，中央疫情指揮中心規定，4月5日起，14天居家隔離與居家檢疫期滿後，應該再自主健康管理7天（可以出門但要戴口罩），成大則要求這類個案必須延長自主健康管理14天，同時也不能進入校園，期間如果出現發燒、喉嚨症、流鼻水、腹瀉等與新冠肺炎相關症狀，更需立即連絡1922，同時也通報校安中心55555。

成大的校園開放空間及共同教室、演講廳，於連假期間也再次完成全面消毒。另外，由於抗疫期程尚未可知，創全國之先，成大的大型會議室、大型講堂每個座位都新設專一的QR Code，入座先掃碼，以建立更精準明確的足跡資料，以備未來因應防疫發展所需。

新冠肺炎 成大 健康管理

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