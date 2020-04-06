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防疫再升級 將軍泰禾塑膠捐千瓶消毒隨身瓶

聯合報 / 記者謝進盛／台南即時報導
台南市將軍區泰禾塑膠實業董事長林高生（左），今捐贈1千瓶消毒噴霧隨身瓶給將軍區國中小學，市長黃偉哲感謝回饋地方。記者謝進盛／攝影
台南市將軍區泰禾塑膠實業董事長林高生（左），今捐贈1千瓶消毒噴霧隨身瓶給將軍區國中小學，市長黃偉哲感謝回饋地方。記者謝進盛／攝影

新冠肺炎疫情嚴峻，台南市將軍區泰禾塑膠實業董事長林高生，今捐贈1千瓶消毒噴霧隨身瓶給將軍區各國中、小學強化防疫，市長黃偉哲感謝業者回饋地方，希望地方一起攜手投入，度過當前難關。

包括黃偉哲、民政局長顏振標、將軍區長洪聰發等人都出席捐贈儀式，現場安排苓和國小學童演出「防疫小學堂」情境劇揭開序幕，以生動活潑情境，展現居家檢疫重要性及正確洗手與脫戴口罩方法。

林高生除是泰禾塑膠實業董事長，也是苓和國小家長會長，他指出，日前與將軍區長洪聰發聊天時發現地方有上述需求，在能力範圍內盡棉薄之力，讓學生們防疫得以更強化。

黃偉哲表示，台灣目前舉世稱讚的防疫成績是全民一起努力的成果，感謝泰禾塑膠發揮企業社會責任，與市府攜手對抗疫情，市府對於校園防疫，已規畫停課不停學線上學習、補教招生電子化及停止出借校園等因應措施，盡最大的努力保護市民、學子的健康，相信經由政府、企業、民眾的齊心合作，將能有效防堵新冠肺炎疫情。

洪聰發指出，該1千瓶消毒噴霧隨身瓶，將捐給將軍國中及漚汪、苓和、長平、將軍、鯤鯓國小、將軍幼兒園教職員師生，相信能讓校園防疫再升級。

台南市將軍區泰禾塑膠實業捐贈1千瓶消毒噴霧隨身瓶給將軍區各國中、小學，市長黃偉哲（右二）感謝回饋地方。記者謝進盛／攝影
台南市將軍區泰禾塑膠實業捐贈1千瓶消毒噴霧隨身瓶給將軍區各國中、小學，市長黃偉哲（右二）感謝回饋地方。記者謝進盛／攝影

軍區 新冠肺炎 疫情

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