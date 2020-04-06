防疫商機兼顧 醫師建議旅館設防疫客房
武漢肺炎疫情延燒，有醫師建議可將各等級旅館的某一樓層改設為「防疫客房」，與其他商務使用樓層分艙管理，提供入境者集中檢疫。除了方便管理，也可創造旅館業商機。
台南市立安南醫院副院長許秉毅在臉書發文指出，台灣雖已要求所有自國外返台人士，若無發燒或呼吸道症狀，要接受居家檢疫。但從居家檢疫者趴趴走案例層出不窮、感染源不明的本土案例增加來看，新冠病毒有可能已悄悄入侵若干台灣的社區。
許秉毅表示，如果各國都效法目前的「台灣模式」來檢疫，外國人入境某國後，必須先居家檢疫14天；在返國後，又要被要求居家檢疫14天。一來一回，事情沒辦成，風景還沒看到，就要先耗掉一個月時間；可能造成全球商業往來的冷卻、國際旅遊與航空業的大崩盤。
他說，在疫苗還沒發明前，解決這個問題可能要靠集中檢疫、縮短檢疫時間及發展準確的病毒快篩法。可在旅館業的管理上導入醫學「分流分艙」的觀念，發展出兼具檢疫與商業用途的「綜合性旅館」，以創造旅館業的就業機會，也解決集中管理場所不足的問題。
許秉毅指出，可將各等級旅館的某一樓層改設為「防疫客房」，具有專用電梯、專屬客服人員及專用餐點。用於對入境的國人和國外旅客集中檢疫，避免有些人在外趴趴走的問題。
他說，當有外國人入境台灣時，可先在機場以快篩法進行初步檢驗，若結果為陰性，便可安排住到這些旅館集中管理。在觀察3天或1週後（須先作科學驗證，才能知道適當觀察時間），進行第2次病毒檢驗。如果兩次檢查皆為陰性，就可考慮可解除管制，讓入境者可以從事一般商業或旅遊活動，這樣就可達到有效偵測病毒與縮短檢疫時間的目的。
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