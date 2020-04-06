「天空不再三條線」 嘉義市友愛路纜線地下化

嘉義市府工務處在辦理路面改善工程前，將路燈及交通號誌架空纜線地下化，讓天際線淨空，3月鋪平友愛路（興達路至友忠路）801公尺路面，也將該處的纜線下地，讓嘉義市的市容變更美，「天空不再三條線」。

市府工務處指出，市長黃敏惠上任後，認為纜線交雜很像「蜘蛛絲」，有礙觀瞻，希望推展「城市美學」，因此將纜線地下化，並配合路平專案，先將纜線下地，再鋪平道路，工程前會先發文給管線單位如中華電信、台電等，共同配合。

今年預計針對北港路、中正路、四維路、民權路、友忠路、彌陀路及公義路，這些道路的路面都需要重鋪，因此配合路平專案，4月底前先行將路燈及交通號誌架空纜線下地，再行改善路面。

市府工務處指出，若纜線沒有地下化，風雨較大時，老舊的纜線可能會掉落地面，機車騎士經過容易被絆倒，甚至其他縣市也發生纜線掉落產生電擊事件，造成交通危險，因此希望全市的纜線都能盡速地下化。