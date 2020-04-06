快訊

直播／今確診4歲童遭爺奶傳染！幼兒園停課兩周、匡列175位接觸者

新增9例境外移入英美為主 累計57名確診者隔離

聽新聞
test
0:00 / 0:00

連假結束警示景點變冷清 朝天宮拜拜人變少

聯合報 / 記者蔡維斌／雲林縣即時報導
各地菜市場的人也比平常少，許多商攤提早收攤。記者蔡維斌／攝影
各地菜市場的人也比平常少，許多商攤提早收攤。記者蔡維斌／攝影

清明連假結束，各地景點恢復冷清，被疾管署標示的景點，人潮也退去，雲林縣北港朝天宮今天朝拜的人也變少，尤其網路流傳清明過後將進入疫情高峰期，不僅觀光區幾乎不見人影，商街更受影響，連原本人潮鼎沸的菜市場，人也明顯減少。

「人多無用，不來用餐！」這幾天觀光區人減少，空曠的原野山區人增加，但餐廳商店業績也不見好，雲林古坑草嶺、華山的業者嘆，人雖變多但生意也沒變好，希望疫情趕快過去。

包括萬年峽谷、雲嶺之丘、五元兩角、孟宗竹林步道、九芎神木等步道，不僅假期連平日健行的民眾變多，但陳姓業者說，遊客上山健行，多數自備食物，山上的餐廳、小吃店生意不如預期，幸好還有一些人會選購伴手禮。

由於目前正值媽祖進香盛期，原本這段時期應是人群聚集，陣頭廟會喧騰熱鬧的情景，在昨天連續假期結束後，各地寺廟進香的人潮也大幅減少，各地顯得冷清。

尤其有企業集團公告，凡有員工曾到標示景點者，須居家辦公十四天，使更多上班族不敢冒險出遊，連日來網路更流傳在清明過後將進入疫情高峰期，一連串的防疫警告，使更多想出遊的人望而怯步。

北港朝天宮今天參拜的人明顯減少，周姓遊客說，他每年媽祖聖誕之前，一定會來為媽祖祝壽並祈福，他都有做好個人防疫，來拜拜的人變少，可保持安全距離，拜拜就更安心了。

兩天來北港鎮公所也出動清潔隊對朝天宮一帶廟裡廟外甚至廟前商街全面進行消毒，部分店家也抱怨，全國那麼多廟為何只有朝天宮被列為標示景點，害大家生意差很大，實在有苦難言，只求疫情早日紓緩。

雲林各山區景點，上山健行保健的人變多了，但許多人都自備食物，店家餐廳生意並沒增加。圖／黃姓山友提供
雲林各山區景點，上山健行保健的人變多了，但許多人都自備食物，店家餐廳生意並沒增加。圖／黃姓山友提供
連假結束後，國內媽祖信仰重鎮的北港朝天宮今天朝拜的人也顯明變少。記者蔡維斌／攝影
連假結束後，國內媽祖信仰重鎮的北港朝天宮今天朝拜的人也顯明變少。記者蔡維斌／攝影
連假結束後，國內媽祖信仰重鎮的北港朝天宮今天朝拜的人也顯明變少。記者蔡維斌／攝影
連假結束後，國內媽祖信仰重鎮的北港朝天宮今天朝拜的人也顯明變少。記者蔡維斌／攝影
連假結束後，原本人擠人的北港廟前大街，雖還有不少遊客人車，但人潮也比以往差很多。記者蔡維斌／攝影
連假結束後，原本人擠人的北港廟前大街，雖還有不少遊客人車，但人潮也比以往差很多。記者蔡維斌／攝影

北港朝天宮 疫情 媽祖 古坑 草嶺

延伸閱讀

取消五一勞動節連假？產官學：可行性不高

影／幾米人偶擦臉擦手 連假後宜蘭知名景點防疫大消毒

連假出遊後自主健康管理 陳時中盼顧全防疫

憂連假校園防疫破口 侯友宜：教室內難保持社交距離

相關新聞

台南3景點列國家級警報 黃偉哲：有點困擾

中央流行疫情指揮中心4日針對11處景點發出國家級警報，其中有3個景點位於台南。台南市長黃偉哲今天表示，這3個景點的人潮並...

連假結束警示景點變冷清 朝天宮拜拜人變少

清明連假結束，各地景點恢復冷清，被疾管署標示的景點，人潮也退去，雲林縣北港朝天宮今天朝拜的人也變少，尤其網路流傳清明過後...

因應新冠肺炎疫情 雲林縣府今天啟動異地辦公

新冠肺炎疫情嚴峻，為防範辦公室群聚感染風險，雲林縣政府今天起啟動異地辦公機制，共有14個局處室派員進駐，維持縣府正常運作...

南科滯洪池迎曦湖出現划船客 水深危險管理局將查處

台南科學園區南側入口旁滯洪池迎曦湖散步運動民眾日增，已成另類休閒公園，非假日也常見親子休閒、情侶約會，不過近來有人在水深...

雲林防疫 正副首長啟動分艙分流

新冠疫情嚴峻，雲林縣政府即日起啟動異地辦公，雲林縣長張麗善和副縣長謝淑亞分艙分流，各局處副座和科長代理人到雲林縣雲林國中辦公，但民眾洽公仍要到縣府。

影／不受疫情衝擊 將軍農會紅將軍蘆筍價走揚

台南市將軍區農會推廣蘆筍有成，不受當前疫情影響，價格反走揚，農會今天辦理「紅將軍綠蘆筍品牌行銷活動」，農會也推出限時優惠...

嘉市天堂家書 遠端思親人

清明假期間，雲嘉南各縣市統計到納骨塔祭拜人數大幅下降達9成，線上祭拜、代拜大幅上升，嘉義市殯管所推出天堂家書，今年收到的量是往年兩倍，讓家人即使不能入塔，也能遠端傳達對親人的思念。

黃偉哲當一日農夫 推「爆漿蜜棗」

2019全國十大神農獎得主台南市楠西區農民謝明樹，栽種的蜜棗甜度達16度，靠口碑打進日本高價水果市場，今年外銷量再創新高，台南市長黃偉哲昨前往參訪，讚許謝明樹是「台灣農業之光」。

廣角鏡／落葉雨 鋪成紅地毯

嘉義市世賢路三段的分隔島綠地長廊，種植近千棵桃花心木，每年4月，桃花心木落葉便會從樹梢緩緩飄落，當微風一吹，紅褐色落葉鋪滿步道，形成厚厚的落葉地毯，景象奇幻唯美，宛若韓劇浪漫景致，成為熱門拍照打卡景點。

友善農田 雲林再增4施灌車隊

雲林縣府環保局推動畜牧肥水資源循環在地運用計畫，今年增設沼液施灌車隊、擴大施灌沼液面積，輔導更多玉米田以沼液取代化學肥料，提高收穫量並友善環境，縣府指出，有意媒合的農民可與環保局聯繫，將有專人線上解說或實地輔導。

愛心不放假 志工接力為68歲婦修屋

台南市官田區68歲婦人生活清苦，居處破舊無力修復，台南市政府勞工局昨天與台南市泥水業職業工會前往協助修繕，希望讓婦人能早日擺脫老屋經常漏水跳電窘況，預計本月底前完工。

雲林線上追思瀏覽量高 分流成功大幅降低掃墓人潮壓力

雲林縣共有北港鎮、口湖與二崙等三個鄉鎮公所，實施網路追思服務，開放近1個月來，上線追思的人數比往年來多，其中以二崙鄉的瀏...

熱門新聞

口罩網購兩次沒中籤在造謠？ 北市府秘書林珍羽致歉：會反省

國道服務區人潮腰折 攤商嘆：真的就是下車尿尿

連假結束台東人兩樣情 民憂疫情觀光業擔心4月商機

宜蘭傳藝放陳時中防疫立牌出包 全聯基金會致歉「我們做錯了」

雪霸翠池邊竟留兩處餘燼 山友痛罵：這種人沒資格登山

曾到11景點 新北：學生、公務員自主健康管理14天

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。