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連假結束警示景點變冷清 朝天宮拜拜人變少
清明連假結束，各地景點恢復冷清，被疾管署標示的景點，人潮也退去，雲林縣北港朝天宮今天朝拜的人也變少，尤其網路流傳清明過後將進入疫情高峰期，不僅觀光區幾乎不見人影，商街更受影響，連原本人潮鼎沸的菜市場，人也明顯減少。
「人多無用，不來用餐！」這幾天觀光區人減少，空曠的原野山區人增加，但餐廳商店業績也不見好，雲林古坑草嶺、華山的業者嘆，人雖變多但生意也沒變好，希望疫情趕快過去。
包括萬年峽谷、雲嶺之丘、五元兩角、孟宗竹林步道、九芎神木等步道，不僅假期連平日健行的民眾變多，但陳姓業者說，遊客上山健行，多數自備食物，山上的餐廳、小吃店生意不如預期，幸好還有一些人會選購伴手禮。
由於目前正值媽祖進香盛期，原本這段時期應是人群聚集，陣頭廟會喧騰熱鬧的情景，在昨天連續假期結束後，各地寺廟進香的人潮也大幅減少，各地顯得冷清。
尤其有企業集團公告，凡有員工曾到標示景點者，須居家辦公十四天，使更多上班族不敢冒險出遊，連日來網路更流傳在清明過後將進入疫情高峰期，一連串的防疫警告，使更多想出遊的人望而怯步。
北港朝天宮今天參拜的人明顯減少，周姓遊客說，他每年媽祖聖誕之前，一定會來為媽祖祝壽並祈福，他都有做好個人防疫，來拜拜的人變少，可保持安全距離，拜拜就更安心了。
兩天來北港鎮公所也出動清潔隊對朝天宮一帶廟裡廟外甚至廟前商街全面進行消毒，部分店家也抱怨，全國那麼多廟為何只有朝天宮被列為標示景點，害大家生意差很大，實在有苦難言，只求疫情早日紓緩。
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