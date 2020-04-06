連假結束警示景點變冷清 朝天宮拜拜人變少

清明連假結束，各地景點恢復冷清，被疾管署標示的景點，人潮也退去，雲林縣北港朝天宮今天朝拜的人也變少，尤其網路流傳清明過後將進入疫情高峰期，不僅觀光區幾乎不見人影，商街更受影響，連原本人潮鼎沸的菜市場，人也明顯減少。

「人多無用，不來用餐！」這幾天觀光區人減少，空曠的原野山區人增加，但餐廳商店業績也不見好，雲林古坑草嶺、華山的業者嘆，人雖變多但生意也沒變好，希望疫情趕快過去。

包括萬年峽谷、雲嶺之丘、五元兩角、孟宗竹林步道、九芎神木等步道，不僅假期連平日健行的民眾變多，但陳姓業者說，遊客上山健行，多數自備食物，山上的餐廳、小吃店生意不如預期，幸好還有一些人會選購伴手禮。

由於目前正值媽祖進香盛期，原本這段時期應是人群聚集，陣頭廟會喧騰熱鬧的情景，在昨天連續假期結束後，各地寺廟進香的人潮也大幅減少，各地顯得冷清。

尤其有企業集團公告，凡有員工曾到標示景點者，須居家辦公十四天，使更多上班族不敢冒險出遊，連日來網路更流傳在清明過後將進入疫情高峰期，一連串的防疫警告，使更多想出遊的人望而怯步。

北港朝天宮今天參拜的人明顯減少，周姓遊客說，他每年媽祖聖誕之前，一定會來為媽祖祝壽並祈福，他都有做好個人防疫，來拜拜的人變少，可保持安全距離，拜拜就更安心了。