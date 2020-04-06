因應新冠肺炎疫情 雲林縣府今天啟動異地辦公

新冠肺炎疫情嚴峻，為防範辦公室群聚感染風險，雲林縣政府今天起啟動異地辦公機制，共有14個局處室派員進駐，維持縣府正常運作。

雲林縣長張麗善指出，新冠肺炎疫情緊張，公部門一定要超前部署，做好所有的整備工作，在人力運用及辦公場所應變方面，縣府上周就已展開測試。

包括網路連線是否順暢、公文收發流程，以及電話、傳真、影印設備等是否一應俱全，目前已有14個局處室的副主管及各科承辦人員派員進駐，今天正式啟動異地辦公，所有辦公程序都能無縫接軌，服務效能不受影響。

縣府計畫處李明岳說，雲林國中的替代辦公場所設有獨立出入口，不會影響學生上課，公務人員也不會進入校園，另替代辦公場所不接受、不開放民眾洽公，人員進出都有紫外線消毒。

張麗善提到，縣府除自2月3日起執行的量體溫及進出登記，一棟及二棟僅各開放一門管制，3月26日更勸導室內人與人保持1公尺以上社交距離，並加嚴需載上口罩使得進出縣府。

至於為何啟動異地辦公，張麗善說，清明連假期間，許多鄉親都到人口聚集的地方，有可能會增加群聚風險，為避免有局處因疫情停擺，因而啟動異地辦公。