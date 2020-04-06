聽新聞
test
0:00 / 0:00
因應新冠肺炎疫情 雲林縣府今天啟動異地辦公
新冠肺炎疫情嚴峻，為防範辦公室群聚感染風險，雲林縣政府今天起啟動異地辦公機制，共有14個局處室派員進駐，維持縣府正常運作。
雲林縣長張麗善指出，新冠肺炎疫情緊張，公部門一定要超前部署，做好所有的整備工作，在人力運用及辦公場所應變方面，縣府上周就已展開測試。
包括網路連線是否順暢、公文收發流程，以及電話、傳真、影印設備等是否一應俱全，目前已有14個局處室的副主管及各科承辦人員派員進駐，今天正式啟動異地辦公，所有辦公程序都能無縫接軌，服務效能不受影響。
縣府計畫處李明岳說，雲林國中的替代辦公場所設有獨立出入口，不會影響學生上課，公務人員也不會進入校園，另替代辦公場所不接受、不開放民眾洽公，人員進出都有紫外線消毒。
張麗善提到，縣府除自2月3日起執行的量體溫及進出登記，一棟及二棟僅各開放一門管制，3月26日更勸導室內人與人保持1公尺以上社交距離，並加嚴需載上口罩使得進出縣府。
至於為何啟動異地辦公，張麗善說，清明連假期間，許多鄉親都到人口聚集的地方，有可能會增加群聚風險，為避免有局處因疫情停擺，因而啟動異地辦公。
她表示，縣府上周開始進行測試，確認相關設備、流程都沒問題，今天替代辦公場所正式啟用，進駐的人員要避免與縣府的同事面對面接觸，僅能以電子公文、電話或視訊等方式聯繫，避免交叉感染影響公部門運作。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言