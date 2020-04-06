南科滯洪池迎曦湖出現划船客 水深危險管理局將查處

台南科學園區南側入口旁滯洪池迎曦湖散步運動民眾日增，已成另類休閒公園，非假日也常見親子休閒、情侶約會，不過近來有人在水深的迎曦湖划橡皮艇，未見任何防護裝備險象環生。南科管理局表示，迎曦湖水深危險禁止一般水上活動，未申請許可違法，南科保警隊將加強巡邏勸阻，勸阻不聽將開單處罰。

民眾反映有人帶著橡膠艇，下到迎曦湖開心划船，起先一個年輕人，划一陣子靠岸後又下水變成兩人四槳遊湖嬉戲，因為迎曦湖曾有人落水，早就禁止下水玩樂，讓人擔心越來越多人冒險，希望管理局注意。

科管局指出，依「科學園區公共空間維護管理辦法」第十三條規定，在水池或滯洪池內游泳、沐浴、洗滌、捕魚、釣魚、放生、划船或其他水上活動，原則上都不允選，除非經維護管理機關許可於公告指定地點者，不在此限，也就是園區滯洪池除非事先申請許可同意，原則上不允許划船或其他水上活動。