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南科滯洪池迎曦湖出現划船客 水深危險管理局將查處
台南科學園區南側入口旁滯洪池迎曦湖散步運動民眾日增，已成另類休閒公園，非假日也常見親子休閒、情侶約會，不過近來有人在水深的迎曦湖划橡皮艇，未見任何防護裝備險象環生。南科管理局表示，迎曦湖水深危險禁止一般水上活動，未申請許可違法，南科保警隊將加強巡邏勸阻，勸阻不聽將開單處罰。
民眾反映有人帶著橡膠艇，下到迎曦湖開心划船，起先一個年輕人，划一陣子靠岸後又下水變成兩人四槳遊湖嬉戲，因為迎曦湖曾有人落水，早就禁止下水玩樂，讓人擔心越來越多人冒險，希望管理局注意。
科管局指出，依「科學園區公共空間維護管理辦法」第十三條規定，在水池或滯洪池內游泳、沐浴、洗滌、捕魚、釣魚、放生、划船或其他水上活動，原則上都不允選，除非經維護管理機關許可於公告指定地點者，不在此限，也就是園區滯洪池除非事先申請許可同意，原則上不允許划船或其他水上活動。
科管局表示，迎曦湖有開放釣魚，其他水上活動並沒有開放，划橡皮艇已違反法令規定，已轉知維護廠商加強巡查，如發現未經許可水上活動，會請保警會同勸阻驅離，不聽勸阻者得依法處罰，為維護園區公共空間的安全與寧靜，希望民眾不要違法。
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