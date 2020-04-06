影／不受疫情衝擊 將軍農會紅將軍蘆筍價走揚

台南市將軍區農會推廣蘆筍有成，不受當前疫情影響，價格反走揚，農會今天辦理「紅將軍綠蘆筍品牌行銷活動」，農會也推出限時優惠好康，市長黃偉哲等人出席推薦在地美味蘆筍。

將軍區農會自創品牌「紅將軍綠蘆筍」，輔導農民取得產銷履歷、媒合量販通路商愛買連鎖店等重要通路，成功打響知名度，農會推出今天起至本月12日到農會現場購買蘆筍，還享有9折特價優惠，分別為每公斤大1、2號180元、中3、4號150元、蘆筍花250元，均較市價便宜，要讓消費者撿好康。同時也邀請台語歌手楊欣樺擔任蘆筍品牌大使，希望再創銷售高峰。

農會總幹事吳明成說，將軍區栽種面積達40公頃，年產量約960公噸，產值約1.2億元，露天栽培綠蘆筍，從8月至2月為栽培管理時期，農曆年後陸續進入採收，產期至6月底。

台南市長黃偉哲在市府農業局長謝耀清、農糧署南區分署長姚志旺等人陪同到場，除參觀蘆筍包裝作業過程，也頒發感謝狀予愛買，感謝多年來不遺餘力協助台南蘆筍銷售，更拍攝蘆筍農民田間工作影片，讓消費者了解蘆筍栽種過程及農民辛苦。

黃偉哲說，將軍區農會「紅將軍綠蘆筍」具產銷履歷，向契約戶收購後送毒物試驗所檢驗，產品安全無虞，農會也長期無償提供蘆筍供將軍社區關懷中心獨居年長者午餐及漚汪國小學童營養午餐配菜，農會長期回饋地方，鼓勵大家踴躍訂購。