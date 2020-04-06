雲林2400多名身障者重新鑑定 可展延到10月底

因應新型冠狀病毒防疫措施，為體恤身心障礙者進出醫院不便、身體抵抗力較弱，雲林縣長張麗善宣布配合中央政策，8月31日以前身心障礙證明效期屆滿須重新鑑定及需求評估，延長至10月31日。

張麗善表示，雲林現有5萬多人持有身心障礙證明，8月31日屆期需至醫院進行重新鑑定及需求評估者約有2400多名，因為各大型醫院紛紛進行相關管制措施，因此統一延期身障證明有效期間到10月底。

她說，身心障礙朋友可以檢視一下所持的身障證明，上面的有效期間如為109年4月1日至8月31日，可持身心障礙證明、印章、身分證件至戶籍所在地公所提出申請展延。

公所將協助送件到縣府辦理展延，展延期間所享有福利服務及補助將維持不變，但提醒民眾要在8月31日後趕快至醫療院所進行重新鑑定，未在10月31日完成鑑定者將會被註銷身心障礙資格。