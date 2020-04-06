雲林防疫 正副首長啟動分艙分流

新冠疫情嚴峻，雲林縣政府即日起啟動異地辦公，雲林縣長張麗善和副縣長謝淑亞分艙分流，各局處副座和科長代理人到雲林縣雲林國中辦公，但民眾洽公仍要到縣府。

雲林縣政府為因應新冠疫情，確保公務正常推動，已建置好替代辦公場所，降低群聚感染機率發生。張麗善、謝淑亞分艙分流，張麗善與各局處一級主管坐鎮雲林縣府；謝淑亞備有行動辦公室，參議與各局處副主管和科長代理人到雲林國中辦公。

位於斗六市縣府辦公大樓附近的雲林國中，目前有14個局處室100人進駐，每人間隔1公尺，上週測試文書流程，即日啟動，要求進門前量測體溫、手部消毒、公文傳遞消毒，員工下班前以消毒水清理環境。另外，社會、教育、工務、水利和文化處則另在鎮南國小建置第三辦公處所，視疫情需要，預計本週部署。

張麗善今天到雲林國中視察異地辦公情形，發放每人1瓶隨身用的酒精和口罩。她表示，清明連假期間，民眾聚集在全台各大觀光景點，具有高風險，因此提前部署異地辦公，預防有任何情況發生。

清明連假，中央將雲林縣北港朝天宮列為「國家級防疫警報」之一，縣府盤點縣內旅遊熱點做好防疫。張麗善舉例，古坑綠色隧道原先有多個出入口，現在要統一規劃單一進出口，量體溫、戴口罩才能進入，力求適當人員管控，其他觀光景點也比照辦理。