快訊

直播／今確診4歲童遭爺奶傳染！幼兒園停課兩周、匡列175位接觸者

新增9例境外移入英美為主 累計57名確診者隔離

聽新聞
test
0:00 / 0:00

雲林防疫 正副首長啟動分艙分流

中央社 / 雲林縣6日電
雲林縣政府啟動異地辦公，雲林縣長張麗善和副縣長謝淑亞分艙分流。圖／聯合報系資料照片
雲林縣政府啟動異地辦公，雲林縣長張麗善和副縣長謝淑亞分艙分流。圖／聯合報系資料照片

新冠疫情嚴峻，雲林縣政府即日起啟動異地辦公，雲林縣長張麗善和副縣長謝淑亞分艙分流，各局處副座和科長代理人到雲林縣雲林國中辦公，但民眾洽公仍要到縣府。

雲林縣政府為因應新冠疫情，確保公務正常推動，已建置好替代辦公場所，降低群聚感染機率發生。張麗善、謝淑亞分艙分流，張麗善與各局處一級主管坐鎮雲林縣府；謝淑亞備有行動辦公室，參議與各局處副主管和科長代理人到雲林國中辦公。

位於斗六市縣府辦公大樓附近的雲林國中，目前有14個局處室100人進駐，每人間隔1公尺，上週測試文書流程，即日啟動，要求進門前量測體溫、手部消毒、公文傳遞消毒，員工下班前以消毒水清理環境。另外，社會、教育、工務、水利和文化處則另在鎮南國小建置第三辦公處所，視疫情需要，預計本週部署。

張麗善今天到雲林國中視察異地辦公情形，發放每人1瓶隨身用的酒精和口罩。她表示，清明連假期間，民眾聚集在全台各大觀光景點，具有高風險，因此提前部署異地辦公，預防有任何情況發生。

清明連假，中央將雲林縣北港朝天宮列為「國家級防疫警報」之一，縣府盤點縣內旅遊熱點做好防疫。張麗善舉例，古坑綠色隧道原先有多個出入口，現在要統一規劃單一進出口，量體溫、戴口罩才能進入，力求適當人員管控，其他觀光景點也比照辦理。

張麗善 謝淑亞

延伸閱讀

北港朝天宮列國家級警報景點 張麗善勸導香客防疫

雲林縣府推廣提前掃墓 虎尾掃墓人潮至少減少1萬人

雲林縣府4單位副處長人事異動 曾元煌升任秘書長

921後中斷21年 雲149甲線修復進度超前

相關新聞

台南3景點列國家級警報 黃偉哲：有點困擾

中央流行疫情指揮中心4日針對11處景點發出國家級警報，其中有3個景點位於台南。台南市長黃偉哲今天表示，這3個景點的人潮並...

連假結束警示景點變冷清 朝天宮拜拜人變少

清明連假結束，各地景點恢復冷清，被疾管署標示的景點，人潮也退去，雲林縣北港朝天宮今天朝拜的人也變少，尤其網路流傳清明過後...

因應新冠肺炎疫情 雲林縣府今天啟動異地辦公

新冠肺炎疫情嚴峻，為防範辦公室群聚感染風險，雲林縣政府今天起啟動異地辦公機制，共有14個局處室派員進駐，維持縣府正常運作...

南科滯洪池迎曦湖出現划船客 水深危險管理局將查處

台南科學園區南側入口旁滯洪池迎曦湖散步運動民眾日增，已成另類休閒公園，非假日也常見親子休閒、情侶約會，不過近來有人在水深...

雲林防疫 正副首長啟動分艙分流

新冠疫情嚴峻，雲林縣政府即日起啟動異地辦公，雲林縣長張麗善和副縣長謝淑亞分艙分流，各局處副座和科長代理人到雲林縣雲林國中辦公，但民眾洽公仍要到縣府。

影／不受疫情衝擊 將軍農會紅將軍蘆筍價走揚

台南市將軍區農會推廣蘆筍有成，不受當前疫情影響，價格反走揚，農會今天辦理「紅將軍綠蘆筍品牌行銷活動」，農會也推出限時優惠...

嘉市天堂家書 遠端思親人

清明假期間，雲嘉南各縣市統計到納骨塔祭拜人數大幅下降達9成，線上祭拜、代拜大幅上升，嘉義市殯管所推出天堂家書，今年收到的量是往年兩倍，讓家人即使不能入塔，也能遠端傳達對親人的思念。

黃偉哲當一日農夫 推「爆漿蜜棗」

2019全國十大神農獎得主台南市楠西區農民謝明樹，栽種的蜜棗甜度達16度，靠口碑打進日本高價水果市場，今年外銷量再創新高，台南市長黃偉哲昨前往參訪，讚許謝明樹是「台灣農業之光」。

廣角鏡／落葉雨 鋪成紅地毯

嘉義市世賢路三段的分隔島綠地長廊，種植近千棵桃花心木，每年4月，桃花心木落葉便會從樹梢緩緩飄落，當微風一吹，紅褐色落葉鋪滿步道，形成厚厚的落葉地毯，景象奇幻唯美，宛若韓劇浪漫景致，成為熱門拍照打卡景點。

友善農田 雲林再增4施灌車隊

雲林縣府環保局推動畜牧肥水資源循環在地運用計畫，今年增設沼液施灌車隊、擴大施灌沼液面積，輔導更多玉米田以沼液取代化學肥料，提高收穫量並友善環境，縣府指出，有意媒合的農民可與環保局聯繫，將有專人線上解說或實地輔導。

愛心不放假 志工接力為68歲婦修屋

台南市官田區68歲婦人生活清苦，居處破舊無力修復，台南市政府勞工局昨天與台南市泥水業職業工會前往協助修繕，希望讓婦人能早日擺脫老屋經常漏水跳電窘況，預計本月底前完工。

雲林線上追思瀏覽量高 分流成功大幅降低掃墓人潮壓力

雲林縣共有北港鎮、口湖與二崙等三個鄉鎮公所，實施網路追思服務，開放近1個月來，上線追思的人數比往年來多，其中以二崙鄉的瀏...

熱門新聞

口罩網購兩次沒中籤在造謠？ 北市府秘書林珍羽致歉：會反省

國道服務區人潮腰折 攤商嘆：真的就是下車尿尿

連假結束台東人兩樣情 民憂疫情觀光業擔心4月商機

宜蘭傳藝放陳時中防疫立牌出包 全聯基金會致歉「我們做錯了」

雪霸翠池邊竟留兩處餘燼 山友痛罵：這種人沒資格登山

曾到11景點 新北：學生、公務員自主健康管理14天

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。