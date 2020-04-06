解長照長者思念家人之苦 大林慈濟推遠距離視訊會客
新冠肺炎疫情延燒，嘉義縣大林慈濟醫院日前為住宿長照機構的年長者提供遠距離視訊會客，讓思念家人的年長者能透過視訊方式，與遠方子女「面對面聊天」。
大林慈濟醫院配合政府禁止探病政策，導致家屬無法探視，護理長郭如娟表示，許多老人家嘴邊常掛念著孩子，為了讓年長者可以保持愉快的心情與健康的身體，配合家屬時間，利用年長者的LINE家族群組，以護理站的大螢幕電視做為視訊，長者看到、聽到孩子的聲音時，臉上都露出燦爛笑容。
黃姓家屬表示，父親脊椎手術後右腳突然無力，在家一直跌倒，生活起居無法自理，但自己平時忙於工作，無法一直陪伴父親，只好安排他到長照機構住，透過畫面看到父親已能使用四腳拐走路，真的非常開心，加上現在疫情不知道何時才會緩和，能用視訊與家人聊聊近況，既安全又安心。
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