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台南仁壽宮保生大帝佑民神蹟多 各地信徒祝壽感恩
明天是保生大帝生日，台南市歸仁區仁壽宮主祀保生大帝，明末先民自大陸福建祖廟迎來奉祀至今300多年，香火鼎盛屢傳神跡，尤其保生大帝是民間公認「醫神」活人無數，許多信徒深信他們「這條命是大帝爺救回來的」，外地信徒紛紛趁清明連假專程前來祝壽感恩。
許多宗教都會流傳神明救人甚至起死回生的神跡，各地廟宇也不乏多見，仁壽宮遠的不說，民國105年台南大地震，歸仁公寓大樓還有許多民宅倒塌，災民不少卻無人身亡，逃過一劫的信徒感恩冥冥之中「有大帝爺庇佑」。
保生大帝化為神祇前即終身行醫濟世， 因祂病況轉危為安的不可計數，仁壽宮的藥籤也非常有名，經常有遍尋醫治無效甚至各大醫院名醫束手無策的民眾來籤；當中第76首竟然藥方是「牛乳糖」，不少人抽到這張藥籤都半信半疑，有人因已跑遍各大醫學中心檢驗都查不出病因，姑且一試找來半碗牛奶糖，配米酒加熱後喝下，竟然全身舒暢不藥而癒。
廟方出版仁壽宮志也記載，民國85年關廟家家祭拜的媽祖托夢給屋主，要他跨區到歸仁仁壽宮找解藥，取得仁壽宮同意後請來乩童作法，竟在殿前方便信徒出入的木階梯模板下找到一株七葉靈芝，不但祖母心臟病痊癒，當時爆發口蹄疫情，養的一百多頭母豬也感染潰爛出血，他刮了一點靈芝粉末放進水塔，豬喝了水後不到一星期就陸續痊癒，為感謝保生大帝庇佑，還帶著靈芝到仁壽宮過爐，請眾神見證。
清台灣府志記載，明鄭定國公鄭鴻逵部將吳鳩山隨鄭成功來台，為祈求平安自福建省同安縣白礁祖廟，跪求保生大帝金身一尊隨身奉祀，來台一路平安奉祀宅中，後因地方人士屢受庇佑非常靈驗，倡議建廟奉祀，清雍正2年（西元1724年）擴建為仁壽宮至今。
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