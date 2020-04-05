豬糞水施肥玉米收穫滿滿 雲林友善環境再添一筆

雲林縣東勢鄉月眉合作農場與二崙、褒忠多家畜牧場合作推動畜牧肥水資源循環在地運用，成效良好，雲林縣環保局除增設沼液施灌車隊、擴大施灌沼液面積，將輔導更多玉米田以沼液取代化學肥料，提高收穫量並友善環境，有意加入沼肥循環使用的民眾可與環保局聯繫，會有專人講解輔導。

春耕玉米開始種植，東勢鄉月眉合作農場與吉升飼料公司旗下的坤政、秀香及柏香畜牧場合作今天開始進行沼液施灌，順利進行，環保局考量非洲豬瘟防疫，將輸送沼液管線改置於豬場外，沼液均經厭氧處理過，只需混合1：2的地下水即可施灌，施肥方便又均勻。

吉升公司表示，畜牧廢水轉化為肥水，是很好的資源再利用，可改善豬場臭味與廢水處理，希望更多畜牧場能參加這項友善環境的環保政策。合作農場說，只要掌握追肥的時機，取代化學肥料，可讓收穫量大增。

環保局長鄭育麟說，環保局已輔導190場以上畜牧場申請沼液沼渣農地肥分使用計畫，績效歷年皆為全國第一，為鼓勵更多畜牧場和農民合作，環保局已成立鄉鎮施灌車隊，期能媒合更多的農地進行施灌，發展循環經濟，改善畜牧廢水污染，降低對環境的衝擊。