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雲林線上追思瀏覽量高 分流成功大幅降低掃墓人潮壓力

聯合報 / 記者蔡維斌／雲林縣即時報導
二崙鄉長鍾福助推動線上追思，因網頁設計生動，瀏覽量破萬，是雲林線上掃墓熱點。記者蔡維斌／攝影
二崙鄉長鍾福助推動線上追思，因網頁設計生動，瀏覽量破萬，是雲林線上掃墓熱點。記者蔡維斌／攝影

雲林縣共有北港鎮、口湖與二崙等三個鄉鎮公所，實施網路追思服務，開放近1個月來，上線追思的人數比往年來多，其中以二崙鄉的瀏覽數破萬人最多，但三個鄉鎮實際上網追思者最多僅百餘人，鄉鎮公所表示，今年清明節掃墓人數大幅減少，不到往年10分之1，最主要是很多人響應分流提前掃墓。

雲林縣府民政副處長陳良駿指出，線上追思主要是讓無法在清明節返鄉祭祖的民眾，提供一個遠距追思的管道，只要利用內政部全國殯葬資訊入口網「線上追思」功能，隨時表達對先人的追憶，今年雲林縣共有北港、口湖、二崙3鄉鎮公所實施。

積極推動線上追思的二崙鄉，將鄉內四座納骨塔載入網路，可供民眾方便快速點選自己祖先的塔位，只要憑入塔使用權狀，可免費申請帳號進行網路追思，還享有1000元線上優惠金額，可在線上購買水果、香和金紙，祭拜祖先。

二崙鄉實施網路祭祖已兩年，因網頁設計活潑生動，是雲林實施網路追思瀏覽量最高的鄉，達萬餘人閱覽，但實際進入追思者也有百人以上，愈靠近清明的人數愈多。

鄉長鍾福助說，往年清明節塞車達好幾公里，實施分流和線上追思一個月以來，許多人都提前回來掃墓，所以今年清明節當天祭祖人數，不到往年的十分之一，分流祭祖政策奏效。

陳姓鄉民說，他只是好奇上網試試是如何追思，但網路追思，心裡不是很踏實，所以他還是提前返鄉祭祖。口湖曾姓鄉民則認為追思心誠為要，因工作關係無法連假，又得陪孩子出遊，因有其他族親回鄉祭祖，所以他上網向祖先表達心意，再擇返鄉補拜。

線上祭祖也可拜土地公。記者蔡維斌／翻攝
線上祭祖也可拜土地公。記者蔡維斌／翻攝
二崙鄉推動線上追思，因網頁設計生動，瀏覽量破萬，是雲林線上掃墓熱點。記者蔡維斌／翻攝
二崙鄉推動線上追思，因網頁設計生動，瀏覽量破萬，是雲林線上掃墓熱點。記者蔡維斌／翻攝
線上祭祖也可拜地藏王。記者蔡維斌／翻攝
線上祭祖也可拜地藏王。記者蔡維斌／翻攝

清明節 北港

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