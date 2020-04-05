共同防疫 嘉義縣各觀光景點定時多次消毒

清明連假4天，不少民眾出門踏青，嘉義縣政府及各單位擔心觀光景點成為防疫破口，除3月25日起於18鄉鎮市同步成立防疫消毒大隊，也針對民眾生活中容易接觸約234處進行加強消毒，消毒總面積超過12萬平方公尺，截至4月1日已動員100人次，連假後也將持續消毒。

環保署昨天發布國家警報要求阿里山森林遊樂區等11個景點進行大消毒，阿里山森林遊樂區負責單位林務局嘉義林管處表示，連假期間各景點遊客人數沒有激增，員工每天會進行場域防疫、清潔消毒作業至少2次。

林務局阿里山林業鐵路及文化資產管理處表示，林鐵車站除每日清潔打掃，針對旅客接觸較頻繁的售票口、候車室、扶手，每日至少3次以稀釋漂白水清潔，並視旅客使用情形隨時以酒精加強擦拭，各車站也備有酒精消毒液，及公廁提供洗手乳供旅客使用。

林鐵及文資處表示，車廂每日2次進行清潔消毒作業，並針對車廂座位、拉環等部分加強消毒，車廂廁所、車長隨身攜帶乾洗手液方便旅客使用。