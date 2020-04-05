連假愛心不打烊 台南勞工局結合工會志工到宅修繕

台南市官田區68歲原住民婦人生活清苦，居處破舊無力修復，台南市政府勞工局今天與台南市泥水業職業工會愛心修繕團隊清明連假愛心不打烊，今前往協助預計本月底完成，希望讓婦人能早日擺脫老屋經常漏水跳電窘況。

68歲婦人丈夫已離世，目前和兒子同住，兒子因肝硬化身體狀況不佳工作不穩定，家中經濟條件並不理想。母子居住的平房屋齡已40年，長期漏水嚴重，且屋內電線管路老舊，電力設備容易跳電，維修費用讓婦人無力負擔。

日前勞工局接獲市府民族事務委員會通報，由勞工局長王鑫基 丶官田區長顏能通、大台南總工會副理事長陳美靜等人與修繕團隊志工前往場勘，隨即擬訂志工進場修繕。

修繕團隊今開始修繕，由泥水工會協助汰換老舊屋瓦和屋頂防水工程；本月11日由台南市電氣業職業工會重建屋內電線管路並安裝照明設備；12日由台南市木工業職業工會接力安裝天花板輕鋼架；最後19日安排由台南市油漆工程業職業工會粉刷牆面，希望給予婦人煥然一新的家。