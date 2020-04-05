300多坪劉文科公墓後代掃墓 上萬人為防疫減剩50人

嘉義縣竹崎鄉知名攝影師賴國華，日前於臉書分享竹崎鄉出水坑劉文科公後代清明掃墓的壯觀景象，占地300多坪的劉文科公墓為竹崎鄉塘湖古厝的開台祖，至今後代已有上萬人，今年為防疫將往年約300多人共同祭拜，縮減為50人。

劉氏宗親會長劉寧欽表示，文科公為福建省永定縣客家人，西元1740年（乾隆5年）來台，在嘉義縣大林鎮的大湖庄開墾，販售粗紙維生，死後葬於梅山鄉水底寮現在的梅山公園附近，西元1803年（嘉慶8年）遷至竹崎出水坑現址，西元1982年重建一次，墓園地理位置佳，劉氏家族人才輩出。

劉寧欽表示，歷史祖譜記載，劉氏祖先最遠可從漢高祖劉邦開始說起，跟著祖譜流傳至今的還有28字母循環輩分，文科公墓有一尊龍頭人身的安龍神，據傳是有祖先當過皇帝才可祭祀，而位於塘湖古道終點的劉氏宗祠也有7塊石頭製成的公媽牌，劉氏後代正努力將古厝爭取為三級古蹟。