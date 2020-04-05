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300多坪劉文科公墓後代掃墓 上萬人為防疫減剩50人

聯合報 / 記者陳玫伶／嘉義縣即時報導
嘉義縣竹崎鄉出水坑劉文科公後代於清明節前掃墓，墓園上方祭祀傳說只有皇帝後代才能祭祀的安龍神。圖／賴國華提供
嘉義縣竹崎鄉出水坑劉文科公後代於清明節前掃墓，墓園上方祭祀傳說只有皇帝後代才能祭祀的安龍神。圖／賴國華提供

嘉義縣竹崎鄉知名攝影師賴國華，日前於臉書分享竹崎鄉出水坑劉文科公後代清明掃墓的壯觀景象，占地300多坪的劉文科公墓為竹崎鄉塘湖古厝的開台祖，至今後代已有上萬人，今年為防疫將往年約300多人共同祭拜，縮減為50人。

劉氏宗親會長劉寧欽表示，文科公為福建省永定縣客家人，西元1740年（乾隆5年）來台，在嘉義縣大林鎮的大湖庄開墾，販售粗紙維生，死後葬於梅山鄉水底寮現在的梅山公園附近，西元1803年（嘉慶8年）遷至竹崎出水坑現址，西元1982年重建一次，墓園地理位置佳，劉氏家族人才輩出。

劉寧欽表示，歷史祖譜記載，劉氏祖先最遠可從漢高祖劉邦開始說起，跟著祖譜流傳至今的還有28字母循環輩分，文科公墓有一尊龍頭人身的安龍神，據傳是有祖先當過皇帝才可祭祀，而位於塘湖古道終點的劉氏宗祠也有7塊石頭製成的公媽牌，劉氏後代正努力將古厝爭取為三級古蹟。

為凝聚宗親向心力、了解宗親目前在什麼地方工作，並共同掃墓，劉寧欽成立宗親會，目前有25名理事、21名監事，並將以前的召集人設為榮譽會長，劉表示，成立宗親會之後，或許因大家身上留有客家人的血液，較有向心力、團結，每次開會都有說有笑，讓他覺得非常值得。

嘉義縣竹崎鄉出水坑劉文科公後代於清明節前掃墓，今年為了防疫將300人縮減為50人。圖／賴國華提供
嘉義縣竹崎鄉出水坑劉文科公後代於清明節前掃墓，今年為了防疫將300人縮減為50人。圖／賴國華提供
嘉義縣竹崎鄉出水坑劉文科公後代於清明節前掃墓，占地300多坪的墓園非常壯觀。圖／賴國華提供
嘉義縣竹崎鄉出水坑劉文科公後代於清明節前掃墓，占地300多坪的墓園非常壯觀。圖／賴國華提供
位於嘉義縣竹崎鄉塘湖古道終點的劉氏宗祠有7塊石頭製成的公媽牌，目前劉氏後代努力將古厝爭取為三級古蹟。圖／賴國華提供
位於嘉義縣竹崎鄉塘湖古道終點的劉氏宗祠有7塊石頭製成的公媽牌，目前劉氏後代努力將古厝爭取為三級古蹟。圖／賴國華提供
位於嘉義縣竹崎鄉塘湖古道終點的劉氏宗祠有7塊石頭製成的公媽牌，目前劉氏後代努力將古厝爭取為三級古蹟。圖／賴國華提供
位於嘉義縣竹崎鄉塘湖古道終點的劉氏宗祠有7塊石頭製成的公媽牌，目前劉氏後代努力將古厝爭取為三級古蹟。圖／賴國華提供

嘉義 新冠肺炎 疫情

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