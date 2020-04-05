擔心連假後疫情大爆發 台南今天展開消毒
清明連假各地湧現觀光人潮，防疫人員則不斷警示連假後可能疫情大爆發，台南市環保局今天針對市區多處在連假中人群擁擠處展開消毒，包括風景區、夜市及商圈等，希望阻擋疫情「還來得及」
人群擁擠可能造成新冠肺炎相互傳染，本土疫情加重，環保署要求各縣市在連假後加強消毒，而不少景點的民眾也擔心遊客帶來疫情，但是即使現在加強消毒，但人群相互之前的傳染可能難以避免。
台南市今天針對中央流行疫情指揮中心警示旅遊景點進及交通場站、商圈、夜市、人潮眾多等場址進行消毒工作，共出動5台消毒車、6台背負式消毒機及17名工作人員。
市長黃偉哲表示，為避免清明連假後，民眾聚集頻繁之相關場所為防疫破口，除宣導要社交距離外，也於收假當日，責成環保局務必針對以上重點地方進行全面消毒，另外中央流行疫情指揮中心警示景點4處：關子嶺風景區、虎頭埤水庫、烏山頭水庫、湖境度假會館，也是消毒重點。
環保局長謝世傑進一步說明，環保局針對交通場站8處：新營國宅公車站、省躬國小公車站、國民大成路口公車站、喜樹公車站、體育公園台南大學公車站、大林新城公車站、台南火車站(含地下道)、體育場公車站及體育場周遭，及花園夜市、西門路附近商圈及藍曬圖商圈、小北商圈等，加強消毒。
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