今年無法坐飛機 陸婦透過寶塔遙祭丈夫「別再掛心」

大陸福建省廈門市籍鄭姓婦人的丈夫早逝，11年前丈夫的塔位入祀嘉義縣慈雲寶塔，每逢清明，鄭婦就會從大陸返台，帶著女兒來祭拜，今年因新冠肺炎延燒，由工作人員代拜並傳達「人世間所有事情都隨緣，順其自然，別再掛心了」，從對岸遙祭思念之情。

慈雲寶塔執行總監蘇霈哲說，推出代拜服務，原本是給久居國外的民眾一個便利，但在新冠肺炎期間，反而意外讓代拜大增，今年清明連假，使用代拜服務的是往年5倍，鄭婦的故事尤其讓工作人員印象深刻。

40歲鄭婦的丈夫生前在大陸當台商，兩人結婚，在大陸生下女兒，原本過著幸福生活，但丈夫卻因故離世，塔位入祀慈雲寶塔，鄭雖和女兒雖然在廈門居住，但每逢清明、中元和新春法會，一定會帶著女兒返台，帶著紙紮品、庫錢等來看丈夫，已連續十多年不間斷。

今年新冠肺炎疫情延燒，鄭婦從3月就開始和慈雲寶塔聯繫，希望得知台灣疫情，不想錯過看丈夫的機會，但因疫情緊繃，若返台要隔離14天，反而錯過祭拜時間，只好請塔方代拜。

鄭婦拜託塔方告訴丈夫疫情嚴重，無法搭飛機，「請他在極樂世界過好自己的生活，別再掛心、掛念了」。塔方也透過法師誦經、押庫錢等，並擲筊請親人來領收，過程都拍成影片和照片傳給鄭婦。