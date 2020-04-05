防範新冠肺炎 嘉義市搞神秘客監督餐飲業

新冠肺炎疫情延燒，為提升食安衛生，嘉義市即日起邀請民眾一同參與神秘客暗訪活動，監督嘉義市餐飲業者穿戴工作衣帽及口罩。

防範武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19），嘉義市政府如臨大敵，除了市府各單位到人潮聚集的夜市、景點，宣導社交距離，更以神秘客的方式，動員市民一起來監督餐飲業者，做好食品安全衛生。

嘉義市衛生局長張耀懋接受中央社記者採訪表示，防範武漢肺炎流行，餐飲業是重要的環節，在交易的過程中，人會產生近距離的接觸，所以要求餐飲業者，要穿戴工作衣帽及口罩。

張耀懋表示，衛生局只能不定時抽查業者是否遵守規定，因此想出請民眾當神秘客的方法，一同監督餐飲業者。

衛生局指出，嘉義市總共有100多家餐飲業者參加神秘客監督活動，包括嘉樂福觀光夜市40多家攤販及文化路、中山路等鬧區的70多家餐廳、咖啡店。

即日起至4月24日止，民眾到這100多家餐飲業者用餐、買食品飲料時，將拍到工作人員穿戴完整工作衣帽及口罩的照片及店家的正面照，貼到「食安在嘉，夜市形象工作衣帽、透明口罩不能少！設計比賽」的臉書，並留言「神秘客於某某店家出任務」，就可以參加抽獎，有機會獲得精美禮物。

一家參與活動的咖啡店老闆表示，武漢肺炎流行時期，穿戴完整工作衣帽及口罩，對他們來說也是一種保障，尤其清明連假，為嘉義市帶來大批的人潮，大家心裡都怕怕的。

張耀懋強調，神秘客活動的用意，是要大家一起維護食安，鼓勵優良店家，帶動所有餐飲業者遵守安全防護的規定，進而防範武漢肺炎的擴散。