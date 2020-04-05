全民防疫風景區 白河麻豆警宣導繃緊神經

中央流行疫情指揮中心昨發出國家級警示，台南市包括烏山頭水庫、關子嶺等風景區都在名單內，轄區白河、麻豆警分局繃緊神經，繼昨天後，今仍持續以廣播器、大聲公揚聲器適時向遊客宣導，午後人潮已有減少趨勢。

白河市場連續假期人潮不斷，今白河公所聯合白河分局及白河消防分隊，前往市場及人潮聚集較多的仙草里桶仔雞餐廳共同宣導，為確保防疫安全，請民眾務必維持社交安全距離，室內維持1.5公尺、室外維持1公尺以上，白河區長蕭福清呼籲民眾應落實中央建議社交距離，落實戴口罩、勤洗手、保持距離。

麻豆警分局繼昨天後，今天也會同烏山頭水庫風景區人員、官田消防分隊、官田區公所、官田衛生所等單位前往聯合宣導時，發現烏山頭水庫及湖境渡假會館人潮明顯減少，且都有配戴口罩及保持社交安全距離，警方仍持續以廣播器、大聲公揚聲器適時向遊客廣播「請遊客保持人與人1公尺安全距離，以確保安全，並請配戴口罩」等語。

麻豆警分局長楊慶裕表示，風景區、菜市場、夜市、廟宇等人潮易聚集地社交距離及防疫措施有其必要性，呼籲民眾應配合中央流行疫情指揮中心及台南市政府政策，保持好社交安全距離、配戴口罩、勤洗手並注意咳嗽禮節，預先做好防範措施，避免群聚感染風險。