聽新聞
test
0:00 / 0:00
全民防疫風景區 白河麻豆警宣導繃緊神經
中央流行疫情指揮中心昨發出國家級警示，台南市包括烏山頭水庫、關子嶺等風景區都在名單內，轄區白河、麻豆警分局繃緊神經，繼昨天後，今仍持續以廣播器、大聲公揚聲器適時向遊客宣導，午後人潮已有減少趨勢。
白河市場連續假期人潮不斷，今白河公所聯合白河分局及白河消防分隊，前往市場及人潮聚集較多的仙草里桶仔雞餐廳共同宣導，為確保防疫安全，請民眾務必維持社交安全距離，室內維持1.5公尺、室外維持1公尺以上，白河區長蕭福清呼籲民眾應落實中央建議社交距離，落實戴口罩、勤洗手、保持距離。
麻豆警分局繼昨天後，今天也會同烏山頭水庫風景區人員、官田消防分隊、官田區公所、官田衛生所等單位前往聯合宣導時，發現烏山頭水庫及湖境渡假會館人潮明顯減少，且都有配戴口罩及保持社交安全距離，警方仍持續以廣播器、大聲公揚聲器適時向遊客廣播「請遊客保持人與人1公尺安全距離，以確保安全，並請配戴口罩」等語。
麻豆警分局長楊慶裕表示，風景區、菜市場、夜市、廟宇等人潮易聚集地社交距離及防疫措施有其必要性，呼籲民眾應配合中央流行疫情指揮中心及台南市政府政策，保持好社交安全距離、配戴口罩、勤洗手並注意咳嗽禮節，預先做好防範措施，避免群聚感染風險。
佳里警分局昨也在安西夜市前廣場辦理新冠肺炎病毒防疫及交通安全等宣導活動，勸導民眾戴口罩、勤洗手，保持適當社交距離。 警方籲請逛夜市朋友，防疫期間要戴口罩、勤洗手，並掌握「內、外、夾、弓、大、立、腕」等洗手7字口訣，確實搓洗乾淨。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言