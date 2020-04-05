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「媽，今年2020很不平靜」 一封封天堂家書道盡思念

聯合報 / 記者李承穎 ／嘉義市即時報導
天堂家書道盡對家人的思念。圖／嘉義市殯葬管理所提供
天堂家書道盡對家人的思念。圖／嘉義市殯葬管理所提供

清明連假已到尾聲，嘉義市立殯葬管理所今年連假期間不開放進塔，人潮比往年相比少了9成，但殯葬管理所推出「天堂家書」，即便不進塔，也能道盡對親人的思念，管理所人員說，一封封情真意切的家書，讓這次連假掃墓更添溫情。

「媽，今年2020很不平靜」一名許姓女子在家書寫到，今年發生很多災情，幸好媽媽不用和她們一起承受擔心，就放心的修行，她和弟弟會好好照顧自己，爸爸也是，已經好好的在過生活。

她寫到，今年8月已報考移民署特考，希望能順利考上讓爸放心，「也讓在天之靈的你驕傲，永遠想念您，愛您的女兒」。

還有郭姓女子寫，她是小女兒，因新冠肺炎不能進去祭拜，所以提早來看爸爸，買了衣服和鞋子給爸爸，小女兒要當店長了，要保佑女兒開店順利。

「阿爸阿母，今天來公塔祭祀，提早做清明」，王姓男子則寫，陽世間子弟平安健康，也有準備金銀財寶水果和餅乾，台灣此次疫情嚴重，望菩薩神明，也能保佑台灣。

殯葬管理所長盧春霖說，今年天堂家書共收到90封，也推出郵寄服務，由所內天堂家書處理小組收，雖然不能進塔，但一樣能訴說對親人的思念，所方將在清明過後擇吉日焚燒。

天堂家書道盡對家人的思念。圖／嘉義市殯葬管理所提供
天堂家書道盡對家人的思念。圖／嘉義市殯葬管理所提供

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