影／台中美女里長送萌萌額溫卡3000張 高喊「病毒退散」

新冠肺炎疫情延燒，發燒是主要可辨識症狀之一，但溫度計不好買，台中市西區公民里長林京玲今天傍晚起免費發送3000張額溫卡，還自拍影片教學，網友紛讚「人美心美」「公民之光。」

29歲的林京玲，連任里長，這次因應疫情推出可愛額溫卡，圖案卡哇伊，且能用酒精消毒，重複使用兩年，讓一直買不到額溫計丶耳溫槍及溫度計的民眾，大喊「我要！」

額溫卡正面設計成病毒退散的符咒，是可愛的文創小物，兼具防疫。

林京玲示範使用方式「黑色感溫片」輕放額頭10秒，方便隨身檢測，隨時掌握身體狀況，若出現37或38度，須用用額(耳)溫槍確認，若有發燒現象或身體不適應盡速就醫。

林京玲表示，額溫卡免費發送三千張，發送完則提前結束活動，不限里別，領取地點為台中市西區五廊街143號，排隊領取一人限一張，一戶最多領取2張，請民眾戴口罩現場來領取。

領取時間為4/5（日）晚上6：30~7：30；4/6（一）早上10：00～12：00；晚6：30～7：30；4/7（二）早上10：00～12：00；晚6：30～7：30。領取額溫卡時，須出示分享林京玲粉絲團的動態。