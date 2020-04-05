嘉義桃花心木落葉地毯 成「愛的迫降」美景

嘉義市世賢路三段的分隔島綠地長廊，種植整排近千棵桃花心木，每年4月，桃花心木落葉便會從樹梢緩緩飄落，當微風一吹，紅褐色落葉鋪滿步道，形成厚厚的落葉地毯，景象奇幻唯美，宛若韓劇「愛的迫降」浪漫的景致，成為許多攝影好手及網紅的熱門拍照取景地。

市府指出，大多數的樹木皆是在秋天換葉，但桃花心木是在春天落葉、夏天開花、秋天結果，即便身處春天卻縈繞著秋天氣息，透過高空鳥瞰，更有一番不同的景致，落葉繽紛，彷彿秋意濃，漫步其間，或手捧繽紛散落的枯葉，也有一秒就出國的奇幻感受。

市府表示，由於近日當地正施工，民眾可以在嘉義市新民路、世賢路口，靠近胡永泰咖啡店側的快慢車道綠帶步行，整排的桃花心木樹幹挺立，林蔭涼爽，平日是民眾休憩運動好地方，如今在春夏時分所呈現的落葉繽紛，讓春天也有秋天的氣息。

攝影師洪年宏指出，桃花心木落葉繽紛，不論是從高空俯視或是漫步其間，都有不同的景致，桃花心木落葉時所產生的美感，可從大型車輛如公車與卡車經過時產生的氣流，讓紅褐色落葉隨風繽紛飛舞可以見得。