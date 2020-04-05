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你搞錯了嗎？ 今天不是清明節
清明連假4月3日到5日，今天收假日，不少人過完假，還以為今天是清明節，但今年的清明是在4月4日，也就是昨天，別弄錯了。
今天掃墓的人不多，據殯葬禮俗從業人員表示，昨天掃墓的人比較多，今天少，除了三天連假，今天可能不少人都已經返回工作地點，同時今年的清明是在4月4日。
有人按著以往的印象，以為今年清明節是4月5日，其實搞錯了，今天掃墓的人不多，但還是有人堅持按以往習慣，覺得今天應該掃墓，「死去的爸爸媽媽會等這一天還是要來」。
根據相關資料顯示，華人所說的「清明」，是農曆的24個節氣當中的一個，算法是春分之後的15天，而今年的春分是在國曆3月20日，所以清明是國曆4月4日，每年的清明大多在4月4日或4月5日，是少數農曆與西曆大致吻合的中國傳統節日之一，所以很多人搞錯，以為清明一定是在4月5日。
台灣是在1935年時，由政府訂定4月5日為民族掃墓節，這一天與清明很接近，也被稱為清明節，而清明事實上是節氣而非節日。
不過，一定要在清明掃墓嗎？民俗專家表示，華人掃墓有「十日前、八日後」，及「十日前、十日後」，甚至是「前半個月、後半個月」等各種說法，在這段時間裡掃墓都合宜，並不一定要在清明當天或民族掃墓節當中掃墓，而今年受到新冠肺炎疫情的影響，很多人都提前掃墓，所以在昨天或今天掃墓的人都不多。
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