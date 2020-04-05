柳營奇美醫院「藥來速」明上路 領慢箋免入院

兼顧便民與防疫需求，台南柳營奇美醫院明日起推出「預約慢箋藥來速」服務。民眾可利用電話或網路掛號預約領藥，成功後就可於次日起至門口外「藥來速窗口」領取，不須進入醫院內。

柳營奇美醫院表示，民眾欲利用上述服務，可將車子暫停於醫院大門前方「藥來速暫停區」暫時停車，再拿健保卡及慢性處方箋至大門右方「藥來速窗口」，由藥師核對藥品及衛教後，即完成領藥作業，提供有慢性病藥物患者安心又快速的服務。

另外，提醒民眾目前「藥來速」領藥僅限領取第二、三次慢性處方箋藥品，當日不可預約慢箋領藥，需至少一天前預約，原來現場慢性處方箋領藥作業則仍照常運作。

醫院表示，有需求的民眾可利用電話（06）6222668或網路掛號（https://reurl.cc/X6kAx3）方式預約。「藥來速窗口」服務時段為周一至周五上午8點至下午5點、周六上午8點至中午12點，周日及國定假日暫停服務，其他時間請按原領藥流程。