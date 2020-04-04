影／嘉義市不戴口罩禁搭公車 黃敏惠跳舞呼籲勤洗手

配合中央流行疫情指揮中心及交通部政策，嘉義市政府今宣布，即日起未戴口罩禁止搭乘嘉義市區公車，以確保市民安全；另嘉義市先期轉運中心未戴口罩者，禁止搭乘站內國道客運、BRT公車、公路客運及市區公車等路線。市長黃敏惠為宣導防疫、洗手重要性，也跳洗手舞示範正確洗手方式。

嘉義市政府表示，考量大眾運輸工具屬於密閉式且易有近距離接觸行為，為保障市民安全且考量目前口罩供應日趨充足，即日搭乘嘉義市區公車、嘉義市先期轉運中心之國道客運路線、BRT公車及公路客運等一律需配戴口罩，若民眾堅持不戴，司機可拒載。

嘉義市長黃敏惠為了宣導防疫、洗手重要性，昨天特別到知名雞肉飯老店，示範近期最洗腦韓國歌「AnySong」，所改編的「洗手舞」，示範正確洗手方式，說明「內外夾弓大立腕」洗手七字訣。

市長黃敏惠表示，防疫期間進到餐廳用餐，一定要洗手，這動作是為了保護他人，因為從外進入到內，手上會有髒汙，所以先把手洗乾淨，用餐前也較安心，用完餐後別忘了再次洗手，以乾淨的手保護自己。