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本土病例案352北部商店販售人員 發病前全程戴口罩

憂遊客群聚 嘉義縣警方熱門景點宣導社交距離

聯合報 / 記者魯永明／嘉義即時報導
員警拿大聲公及手舉看板，在布袋鎮高跟鞋教堂向遊客宣導應保持社交距離。圖／縣府提供
員警拿大聲公及手舉看板，在布袋鎮高跟鞋教堂向遊客宣導應保持社交距離。圖／縣府提供

新冠肺炎疫情延燒，碰上清明連假，憂心遊客群聚未戴口罩，未保持社交距離，成為防疫破口，中央疫情指揮中心今天對阿里山森林遊樂區，發布細胞簡訊警示，戴口罩、保持社交安全距離，嘉義縣長翁章梁指示警局全面到熱門景點、知名寺廟，勸導民眾配合。

嘉縣警察局出動轄區6個分局員警，拿大聲公或手舉看板，前往轄區內知名景點，包括阿里山森林遊樂區、竹崎鄉奮起湖老街、布袋鎮高跟鞋教堂、新港鄉奉天宮等地，向遊客宣導應保持社交距離。

縣長翁章梁表示，清明連假期間，許多遊客前來嘉義遊玩，因此，要求警察局派員警前往旅遊景點，提醒遊客應保持社交距離，避免造成群聚感染。

翁章梁強調，維持安全的社交距離，室外至少保持1公尺，室內至少保持1.5公尺，民眾最好能戴口罩，除了請警方在第一線協助宣導外，部分遊客也透過電話簡訊方式提醒，不要因清明連假人口聚集，造成防疫漏洞與破口，盼民眾共同合作，一同遵守中央防疫規定。

員警拿大聲公在阿里山森林遊樂區向遊客宣導應保持社交距離。圖／縣府提供
員警拿大聲公在阿里山森林遊樂區向遊客宣導應保持社交距離。圖／縣府提供
員警拿大聲公在竹崎鄉奮起湖老街向遊客宣導應保持社交距離。圖／縣府提供
員警拿大聲公在竹崎鄉奮起湖老街向遊客宣導應保持社交距離。圖／縣府提供
員警拿大聲公及手舉看板在轄區景點向遊客宣導應保持社交距離。圖／縣府提供
員警拿大聲公及手舉看板在轄區景點向遊客宣導應保持社交距離。圖／縣府提供

社交距離 口罩 翁章梁 新冠肺炎

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