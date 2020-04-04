憂遊客群聚 嘉義縣警方熱門景點宣導社交距離

新冠肺炎疫情延燒，碰上清明連假，憂心遊客群聚未戴口罩，未保持社交距離，成為防疫破口，中央疫情指揮中心今天對阿里山森林遊樂區，發布細胞簡訊警示，戴口罩、保持社交安全距離，嘉義縣長翁章梁指示警局全面到熱門景點、知名寺廟，勸導民眾配合。

嘉縣警察局出動轄區6個分局員警，拿大聲公或手舉看板，前往轄區內知名景點，包括阿里山森林遊樂區、竹崎鄉奮起湖老街、布袋鎮高跟鞋教堂、新港鄉奉天宮等地，向遊客宣導應保持社交距離。

縣長翁章梁表示，清明連假期間，許多遊客前來嘉義遊玩，因此，要求警察局派員警前往旅遊景點，提醒遊客應保持社交距離，避免造成群聚感染。