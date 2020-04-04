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影／嘉市文化路逛街人潮多 員警大聲公：保持社交距離
新冠肺炎疫情嚴峻，嘉義市警方今天下午到市區文化路，以「大聲公」、手牌宣導，提醒民眾做好防疫動作，保持社交距離；市府也呼籲民眾，外出請保持室內1.5公尺、戶外1公尺社交距離，或戴上口罩，勤洗手等自我健康管理。
嘉義市警局二分局北門派出所長蔡明坤表示，清明連續假期文化路及多家飲食名店，都聚集許多人潮，為提醒民眾重視防疫，今天下午、晚上都將到人多的文化路夜市出入口，排隊名店前宣導，籲請業者共同協助，安排消費者排隊秩序。
嘉義市政府衛生局與建設處表示，包括文化路、公民營市場等攤商，都建議攤商戴上口罩，保護自己、保護客人。同時也呼籲餐飲、食品業者在處理食物時，應戴口罩、不透水手套，並且做好工作檯面、供餐桌椅等環境消毒工作。
市府同時也輔導室內小吃店、飯店、餐飲業者，遵守「帶位採梅花座、設置排隊距離的站點、座位間有隔板或座位限制標示、拉寬桌距」等防疫配套，提醒用餐民眾進出餐廳前後要洗手，「用餐有距、安心無懼」。
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