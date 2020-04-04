台南多處景點列警示區 市府：保持社交距離、戴口罩

清明連假第3天，台南各景點及風景區人潮湧現，中央流行疫情指揮中心今天發布「災防告警細胞廣播傳染病警示訊息發送系統」，警示區包括台南關子嶺、虎頭埤、烏山頭水庫及湖境度假會館等埤塘風景區，呼籲民眾前往人潮眾多的觀光景點要保持社交距離、戴口罩。

對此，台南市長黃偉哲表示，台南因應新冠疫情超前部署，顯示遊客對台南有信心，但遊客湧現，各風景區服務人員務必提高警覺，提醒遊客確保社交安全距離，共同維護台灣防疫成果。

觀光旅遊局長郭貞慧說，台南連假人潮湧入，市府有做好因應措施，包括各旅客服務中心落實體溫量測，遊客必須確實戴上口罩才能進入，各風景區也要落實體溫量測並實施入園實名制。

各警察分局在人潮擁擠的景點也出動社交安全距離宣導隊，以確保遊客防疫安全。民政局結合區公所、里辦公處也在旅遊景點進行廣播，請遊客注意維持戶外1公尺的社交安全距離。花園夜市也將出動無人機宣傳社交安全距離及相關防疫措施。

市府表示，遊客出遊時須保持安全社交距離，室內維持1.5公尺以上，室外維持1公尺以上，若無法維持則一定要戴上口罩。