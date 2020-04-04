快訊

曾是韓流推手 高雄白派隨王金平隱退恐式微

沒戴口罩捷運站鬧事男是健保署人員 陳時中說話了

台南清明掃墓未現人潮 上網祭拜數量驟增

聯合報 / 記者鄭維真／台南即時報導
台南市殯葬所以「不舉辦祭祀法會、不開放進塔、不提供接駁車」等防疫措施，分流掃墓人潮。圖／台南市民政局提供
台南市殯葬所以「不舉辦祭祀法會、不開放進塔、不提供接駁車」等防疫措施，分流掃墓人潮。圖／台南市民政局提供

因應新冠肺炎，台南市殯葬管理所以「不舉辦祭祀法會、不開放進塔、不提供接駁車」等防疫措施，分流掃墓人潮，南山公墓今天祭祖的民眾明顯減少8成多，而近日每天線上祭拜的數量更攀升到2千多人次。

殯葬所表示，以往富貴南山納骨塔前西門路及國寶南都納骨塔前新都路是交通最為阻塞的路段，但今天清明節人潮未湧現，估計祭祖民眾不到500人次，光是和去年接駁專車所載送的3920人次相比，明顯減少，到南山公墓掃墓祭祖民眾少了8成多。至於民政局轄管5座納骨塔及示範公墓，人數也比往年銳減6成。

另外，今年3月民政局開始推行線上祭拜，申請民眾從原先的84位提升到516位，上網祭拜數量從每日的186人次攀升到2065人次，顯見資訊科技未來也將是祭祖的重要管道之一。

殯管所長郭輝信表示，因為疫情影響，雖然今年取消清明接駁車服務，但仍派出30名員工協助警察執行新都路段交通疏導，加上分流措施宣導奏效，充分降低民眾群聚風險。

新冠肺炎 警察 清明節

延伸閱讀

新北線上祭祖系統使用率夯 比往年增加2倍使用人次

清明掃墓高雄10場火警 消防隊忙奔命滅火

南投清明掃墓 線上追思人數從個位數暴增到上千組

竹縣新埔劉家千人掃墓不復見 攤販無生意可做

相關新聞

清明連假台南郊區遊客多 黃偉哲呼籲保持社交距離

清明連假台南郊區景點遊客多，台南市觀光旅遊局統計，4月3日連假第2天的遊客人次較第1天成長逾6成，市長黃偉哲呼籲，遊客一...

影／年少巧遇日藝術家傳密技 王丁乙人像剪影一絕擺攤自娛

台南玉井藝術家王丁乙近年在假日在麻豆總爺藝文中心擺攤，1把20元老剪刀、短短3分鐘眼前人物剪影就躍然紙上、唯妙唯肖，總是...

無人機防疫宣導首例 台南義消通訊中隊將升空執勤

面對防疫社交距離，台南警方昨晚在東區大東夜市持大聲公道德勸說，台南市長黃偉哲今天傍晚將站上第一線前往北區花園夜市督陣，台...

影／嘉市文化路逛街人潮多 員警大聲公：保持社交距離

新冠肺炎疫情嚴峻，嘉義市警方今天下午到市區文化路，以「大聲公」、手牌宣導，提醒民眾做好防疫動作，保持社交距離；市府也呼籲...

台南多處景點列警示區 市府：保持社交距離、戴口罩

清明連假第3天，台南各景點及風景區人潮湧現，中央流行疫情指揮中心今天發布「災防告警細胞廣播傳染病警示訊息發送系統」，警示...

影／國家警示烏山頭水庫人潮擁擠 警方大聲公提醒社交距離

清明連續假期台南市各風景區、夜市、遊樂場所等觀光景點湧入大量人潮，除造成人車壅塞，更因為人潮不斷，可能形成防疫破口，因而...

台南景點人潮大爆發 警方大聲公呼籲「保持社交距離」

清明連假，大量遊客湧入台南市各觀光景點，新冠肺炎疫情延燒，遊客群聚成醫護隱憂，為避免成為防疫破口，台南市學甲警分局長洪頂...

連假爆人潮 指揮中心國家級警報台南這些景點也收到

清明連假被視為防新冠肺炎關鍵，中央流行疫情指揮中心今日上午11時55分首度透過「災防告警細胞廣播傳染病警示訊息發送系統」...

防疫分流掃墓奏效 嘉義最大公墓清明人車大減無火警

新冠肺炎疫情延燒，今天清明掃墓，嘉義縣市最大公墓區水上鄉南鄉村牛稠埔，公私立納骨塔全面封塔，中央疫情指揮中心宣導防疫分流...

雲林「西瓜大王」開賣 因應疫情取消賣「西瓜切盤」

最近氣候日漸炎熱，讓人常想到來一口冰涼的西瓜，雲林西螺鎮「西瓜大王」許東水賣西瓜50餘年，近日開賣，不過因應防疫，今年暫...

阿嬤視訊揪歡喜！疫情不中斷親情 醫院遠距探視受歡迎

新冠肺炎疫情影響，嘉義市護理之家自3月24日全面暫停家屬探視，部分家屬及住民們感到不安、無奈，部立嘉義醫院為解決家屬、長...

雲林縣府推廣提前掃墓 虎尾掃墓人潮至少減少1萬人

今天是清明節，不過各地因應新冠肺炎疫情，都有祭出各項防疫措施；雲林縣長張麗善今天早上9點到虎尾鎮惠來納骨塔示範公墓巡視，...

熱門新聞

居家檢疫4度外出被重罰100萬元 桃園男提訴願盼撤銷

記得先儲水！桃園近5萬戶9日將停水23小時

外地遊客湧入花蓮東大門夜市 縣民心驚憂不利防疫

警苦宣導！墾丁景點大街沙灘爆7萬人潮 社交距離難做到

彰化品田牧場、歡樂牛排陸續熄燈

高雄旗山老街人潮爆多 根本無法保持「社交距離」

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。