台南清明掃墓未現人潮 上網祭拜數量驟增
因應新冠肺炎，台南市殯葬管理所以「不舉辦祭祀法會、不開放進塔、不提供接駁車」等防疫措施，分流掃墓人潮，南山公墓今天祭祖的民眾明顯減少8成多，而近日每天線上祭拜的數量更攀升到2千多人次。
殯葬所表示，以往富貴南山納骨塔前西門路及國寶南都納骨塔前新都路是交通最為阻塞的路段，但今天清明節人潮未湧現，估計祭祖民眾不到500人次，光是和去年接駁專車所載送的3920人次相比，明顯減少，到南山公墓掃墓祭祖民眾少了8成多。至於民政局轄管5座納骨塔及示範公墓，人數也比往年銳減6成。
另外，今年3月民政局開始推行線上祭拜，申請民眾從原先的84位提升到516位，上網祭拜數量從每日的186人次攀升到2065人次，顯見資訊科技未來也將是祭祖的重要管道之一。
殯管所長郭輝信表示，因為疫情影響，雖然今年取消清明接駁車服務，但仍派出30名員工協助警察執行新都路段交通疏導，加上分流措施宣導奏效，充分降低民眾群聚風險。
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