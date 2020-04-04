清明連假台南郊區遊客多 黃偉哲呼籲保持社交距離

清明連假台南郊區景點遊客多，台南市觀光旅遊局統計，4月3日連假第2天的遊客人次較第1天成長逾6成，市長黃偉哲呼籲，遊客一定要保持社交距離，放鬆之餘也要確實做好防疫措施，另外，有購票入園的風景區如虎頭埤、雙春濱海遊憩區、龜丹溫泉體驗池及德元埤荷蘭村的餐廳等都採入園實名制。

觀旅局指出，虎頭埤風景區及德元埤荷蘭村連假第2天較首日成長逾6成，虎頭埤、德元埤、葫蘆埤、烏山頭水庫及湖境渡假會館等埤塘風景區昨天湧入逾9千人次遊客。頑皮世界野生動物園與尖山埤江南渡假村也有近5千人次造訪。

台南山線地區，關子嶺風景區連2天維持3千多人次；山上花園水道博物館、左鎮化石園區及走馬瀨農場等景點昨天較首日大幅成長逾9成，共湧入逾1萬1千人次遊客人潮。

台南濱海地區，北門遊客中心及井仔腳鹽田昨天的遊客人次較首日倍數成長，約有6千人次造訪，七股鹽山、鹽博館及旅遊中心也有近5千人次遊客。

觀旅局長郭貞慧表示，遊客人潮大幅成長，特別呼籲遊客務必保持安全社交距離，室內維持1.5公尺以上，室外維持1公尺以上，若無法維持請務必戴上口罩，才能玩得開心又安心。