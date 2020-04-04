影／國家警示烏山頭水庫人潮擁擠 警方大聲公提醒社交距離

清明連續假期台南市各風景區、夜市、遊樂場所等觀光景點湧入大量人潮，除造成人車壅塞，更因為人潮不斷，可能形成防疫破口，因而造成群聚感染。國家級警示也發布台南市烏山頭水庫等多處景點人潮擁擠，麻豆警分局長楊慶裕率隊前往以大聲公宣導。

楊慶裕率員警前往烏山頭水庫、總爺藝文中心、赤山龍湖巖等各大廟宇、風景區等地舉牌宣導，若發現人與人之間未能保持安全社交距離（室內1.5公尺、室外1公尺），則以廣播器或大聲公揚聲器適時向遊客廣播：「請遊客保持人與人1公尺安全距離，以確保安全」等語。勸導民眾保持安全距離以策安全，否則應佩戴口罩。

楊慶裕表示，近期新冠肺炎確診者病例數不斷升高，政府也呼籲大眾應該在疫情尚未擴散之前，就做好預先防範措施，為避免轄區公共場所引發群聚感染，形成防疫破口，呼籲民眾請保持「社交距離」、做好個人手部衛生與咳嗽禮節，若身體不適則在家休息，共同維護國內防疫安全。