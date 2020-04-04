台南花農助學雲林家扶 民眾捐50元可領愛心蝴蝶蘭

雲林家扶中心獲得台南市將軍區花農夫婦吳福順、郭姮娥捐贈2000多棵蝴蝶蘭，並推出「蘭花助學」只要捐助50元即可獲贈一棵蘭花，來幫助家扶兒童上學。

家扶中心主任廖志文說，吳福順、郭姮娥夫妻兩人每年都會捐助蘭花助家扶募款助學，今年他們捐贈2000多棵，一棵棵小巧蝴蝶蘭非常可愛，吸引民眾認捐，許多愛心人士一帶就是10盆、20盆。

也是家扶委員的雲林縣副議長蘇俊豪認捐6000元，他說，疫情期間大家盡可能不要外出，適合在家「拈花惹草」，他也幫友人挑選紫嫣蝴蝶蘭，期盼大家防疫期間，也幫生活增添樂趣。

還有雲林區漁會總幹事林傳育也贊助3萬元、黃耀輝贊助5000元，趙育祥說，海線民眾熱情，還一直在追加，但好花有限，他希望為雲林家扶推銷近千棵的蝴蝶蘭。

廖志文表示，受到疫情影響，很多大型的勸募活動都被取消或延期，蘭花助學活動紓解燃眉之急，感謝已經認捐民眾，也歡迎大家以捐款助學換取蘭花支持家扶，在疫情期間居家時刻養花、欣賞蝴蝶蘭紓解壓力。