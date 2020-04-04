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台南景點人潮大爆發 警方大聲公呼籲「保持社交距離」
清明連假，大量遊客湧入台南市各觀光景點，新冠肺炎疫情延燒，遊客群聚成醫護隱憂，為避免成為防疫破口，台南市學甲警分局長洪頂力與員警拿起大聲公，深入轄區知名景點「北門井仔腳鹽田」、「學甲蜀葵花海」進行社交距離宣導。
「歡迎遊客蒞臨北門區井仔腳鹽田，因應新型冠狀病毒蔓延及人潮湧入，請民眾勤洗手、佩戴口罩，在室外保持室外1公尺，室內1.5公尺社交距離」，學甲警分局長洪頂力步行帶隊沿路廣播，提醒遊客保持安全距離，並與攤商逐一宣導防疫工作，包含座位區的間隔、工作人員佩戴口罩及提供酒精消毒等。
學甲警分局長洪頂力表示，中央疫情指揮中心宣布社交距離，明訂室內應保持1.5公尺、室外保持1公尺距離，雖然很多遊客都已自主戴起口罩，但不少人與夕陽鹽田及蜀葵花海合影紀錄，遊客絡繹不絕進入鹽田、花海內取景，也在攤販區大啖台南美食，難免有近距離接觸。
學甲警方排班前往轄區知名景點，以大聲公及文字看板方式宣導保持社交距離，遊客說，在戶外遊玩難免會疏忽防疫，看到警方貼心提醒，會提高大家防疫警覺心，保持距離，戴口罩，勤洗手。
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