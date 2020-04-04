連假爆人潮 指揮中心國家級警報台南這些景點也收到

清明連假被視為防新冠肺炎關鍵，中央流行疫情指揮中心今日上午11時55分首度透過「災防告警細胞廣播傳染病警示訊息發送系統」發送訊息，針對如阿里山森林遊樂區、花蓮東大門夜市、嘉義文化路、台南關子嶺、虎頭埤、烏山頭水庫、湖境度假會館、高雄興達港、旗山老街、雲林北港朝天宮等一般景點，發送細胞簡訊，提醒民眾出遊應與他人保持室內1.5公尺及室外1公尺以上社交距離，無法保持社交距離，應戴口罩。

依據台南觀旅局發布清明連假第2天台南各景點及風景區人潮湧現，遊客人次較前1天平均成長逾6成。有購票入園的風景區如虎頭埤、雙春濱海遊憩區、龜丹溫泉體驗池及德元埤荷蘭村的餐廳等，採入園實名制，也請觀旅局加強宣導遊客保持安全社交距離。

市府觀光旅遊局統計，虎頭埤風景區及德元埤荷蘭村連假第2天較首日成長逾6成，總計虎頭埤、德元埤、葫蘆埤、烏山頭水庫及湖境渡假會館等埤塘風景區清明連假第2日湧入逾9000人次遊客。而觀光遊樂業評價特優的頑皮世界野生動物園與尖山埤江南渡假村，連假第2天則有近5000遊客人次造訪，較連假首日成長逾6成。

台南山線地區，關子嶺風景區連2天維持3000多人次上山泡湯吃甕仔雞；而山上花園水道博物館、左鎮化石園區及走馬瀨農場等景點連假第2天則較首日大幅成長逾9成，共湧入逾1萬1000人次遊客人潮。

臺南濱海地區，北門遊客中心及井仔腳鹽田連假第2天遊客人次較首日倍數成長，約有6000人次造訪，七股鹽山、鹽博館及旅遊中心也有近5000人次遊客，台江國家公園管理處台江學園則湧入逾5000人次遊客，皆較首日成長約6成。

觀光旅遊局強調，防疫超前部署，連假第2天遊客人潮大幅成長，提醒連假出遊遊客務必保持安全社交距離，室內維持1.5公尺以上，室外維持1公尺以上，若無法維持請務必戴上口罩，才能玩得開心也玩得安心。