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防疫分流掃墓奏效 嘉義最大公墓清明人車大減無火警

聯合報 / 記者魯永明／嘉義即時報導
防疫分流掃墓發揮作用，嘉義縣市最大公墓區水上鄉牛稠埔掃墓人車大減，嘉義市殯葬管理所設置服務中心。記者魯永明／攝影
防疫分流掃墓發揮作用，嘉義縣市最大公墓區水上鄉牛稠埔掃墓人車大減，嘉義市殯葬管理所設置服務中心。記者魯永明／攝影

新冠肺炎疫情延燒，今天清明掃墓，嘉義縣市最大公墓區水上鄉南鄉村牛稠埔，公私立納骨塔全面封塔，中央疫情指揮中心宣導防疫分流掃墓奏效，以往清明交通大塞車、人潮聚集情形不復見，連紙錢也不多，墓地火警大減，消防局統計，清明連假至今天上午，全縣共18件火警。

「防疫宣導分流掃墓發揮作用」嘉義市殯葬管理所設置服務中心，所長盧春霖說，上午掃墓人車大減，通往公墓道路每年清明交通阻塞，成為民眾掃墓惡夢，今天交通順暢，連帶紙錢量也減少，1輛貨車都收集不完。

嘉市公立納骨塔及民間嘉雲、慈雲寶塔封塔，嘉雲、慈雲寶塔外搭帳篷辦法會，參加民眾不多，停車場未停滿車，有停車場空蕩；土葬公墓區也是零零星星民眾掃墓；在公墓區販售金錢香燭、鮮花攤販，生意大減，抱怨他們也是疫情受害者。

雖掃墓人車減少，轄區水上警分局中莊派出所員警仍堅守崗位，加強周邊路段交通疏導及管制，維持行車順暢。嘉義縣消防局派消防車，做防火宣導，清明連假至上午全縣共發生18件火警，與過去上百件相比大減，減輕消防人員勤務壓力。

消防局說，墓地火警減少，主因是防疫分流掃墓宣導發揮作用，加上前2天下雨， 雖如此，消防局呼籲掃墓民遵行「4不2記得」措施，4不:「雜草不亂燒、煙蒂不亂丟、紙錢不飛揚、爆竹不燃放」；2 記得:「記得收垃圾」、「記得滅餘燼」。

防疫分流掃墓發揮作用，嘉義縣市最大公墓區水上鄉牛稠埔掃墓人車大減，連帶紙錢量也減少，1輛貨車都收集不完。記者魯永明／攝影
防疫分流掃墓發揮作用，嘉義縣市最大公墓區水上鄉牛稠埔掃墓人車大減，連帶紙錢量也減少，1輛貨車都收集不完。記者魯永明／攝影
防疫分流掃墓發揮作用，嘉義縣市最大公墓區水上鄉牛稠埔掃墓人車大減，土葬區掃墓民眾零零星星。記者魯永明／攝影
防疫分流掃墓發揮作用，嘉義縣市最大公墓區水上鄉牛稠埔掃墓人車大減，土葬區掃墓民眾零零星星。記者魯永明／攝影
防疫分流掃墓發揮作用，嘉義市納骨塔外民眾不多。記者魯永明／攝影
防疫分流掃墓發揮作用，嘉義市納骨塔外民眾不多。記者魯永明／攝影

疫情 嘉義

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