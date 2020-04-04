雲林「西瓜大王」開賣 因應疫情取消賣「西瓜切盤」

最近氣候日漸炎熱，讓人常想到來一口冰涼的西瓜，雲林西螺鎮「西瓜大王」許東水賣西瓜50餘年，近日開賣，不過因應防疫，今年暫停販售「西瓜切盤」，只賣盒裝西瓜與西瓜汁。

今年已70歲多歲的許東水原是貨車司機，50多年前為補貼家用開始賣西瓜，想不到賣出心得與口碑，「沒有好西瓜，就不賣」的堅持讓許多饕客成主顧，連前總統蔣經國都曾2度造訪購買。

許東水表示，今年氣候穩定，雨量適中讓西瓜產量不錯，目前紅肉西瓜每台斤20元至35元，他今年開賣維持一台斤22元，而新冠肺炎因素，今年取消販賣內用的「盤裝切盤」。

為維持好品質，他仍不辭辛勞到各縣市找優質瓜農洽談契作，足跡遍全台，挑選特等等級的西瓜，就是希望滿足老主顧們的喜好。